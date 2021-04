Anche se le tendenze nail per la primavera estate 2021 vogliono le mani super colorate, c’è chi non riesce a sfoggiarle e preferisce una bella manicure senza smalto. Lo stesso, infatti, si può essere curati e in ordine senza colori vivaci ed estrosi.

Vediamo qui di seguito i consigli su come avere unghie perfette senza smalto.

Come avere unghie perfette senza smalto

Per avere unghie in ordine anche senza smalto, è importante mantenerle in salute tramite l’esfoliazione e trattamenti specifici e ben idratate grazie ad una buona crema mani. Ecco qui di seguito gli step da seguire:

Esfoliazione

La cura delle mani parte dall’esfoliazione: ad esempio uno scrub mani è l’ideale per renderle forti, rilassate e lisce e prepararle agli step successivi.

Fate attenzione già in questo passaggio alle cellule morte da rimuovere e alle cuticole.

Anti ingiallimento

Per mantenere le unghie lunghe ma senza smalto, bisogna avere delle belle unghie, ben curate senza che diventino gialle.

Quindi, per prevenire l’anti ingiallimento, si può usare del succo di limone. Adagiate le mani in una bacinella e mantenetele in ammollo per circa 10 minuti.

Altra cosa da non sottovalutare è la salute delle unghie: per rinforzarle, si possono assumere degli integratori per unghie e capelli, che si trovano in farmacia.

Idratazione

Come abbiamo detto all’inizio, è importante mantenere idratate le unghie anche se non mettiamo lo smalto. Una buona crema fa la differenza, meglio se dalla texture piacevole e non unta. Se ne consiglia l’applicazione almeno due o più volte al giorno. Al posto della crema mani, si può anche utilizzare dell’olio d’oliva che, grazie alle sue proprietà emolienti, rende le mani e le unghie ancora più morbide.

La lima e le cuticole

Dopo l’idratazione, una buona lima farà quello che deve fare: sistemare la lunghezza delle unghie. Usate una lima buffer a 4 o 6 facce per poter limare da ogni parte. E poi, si può passare all’eliminazione delle cuticole. Per ammorbidirle, immergete le mani per circa 5 minuti nell’acqua tiepida e poi passate uno strato di olio per cuticole. Un bastoncino aiuterà ad eliminare le pellicine in eccesso. Infine, scegliete la manicure che preferite sfoggiare; quella più semplice da ricreare e più consigliata è la manicure giapponese, anche perché si realizza con ingredienti naturali.