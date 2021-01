Una giornata “no” al lavoro, può capitare. Inizia però ad essere un problema quando da una giornata inizia a diventare un periodo intero. Il nostro corpo infatti tende ad accumulare lo stress, arrivando ad accusare uno stato psico fisico decisamente negativo.

Come affrontare lo stress in ufficio prima di arrivare ad un punto di non ritorno? Scopriamolo insieme.

Come affrontare lo stress in ufficio

Lo stress sull’ambiente di lavoro è un disagio molto comune. I fattori che lo causano sono molteplici, dai colleghi con cui non ci troviamo bene al capo con cui proprio non riusciamo ad entrare in sintonia. Ma la causa possiamo anche essere noi stessi, per il modo in cui affrontiamo gli avvenimenti o per pretese troppo alte in confronto alle nostre energie.

Come affrontare quindi questi momenti di stress, prima che degenerino?

Parliamone con uno specialista

Il primo punto necessario da chiarire è che rivolgersi ad uno specialista per chiedere aiuto non è mai sbagliato.

Se sentite che l’ostacolo da superare è troppo grande per affrontarlo da soli, prendete in considerazione la possibilità di potervi rivolgere ad uno psicologo. Privato o attraverso un consultorio, i professionisti nel settore sono lì proprio per offrirvi una chiave di lettura più ampia, per analizzare cosa causa questo vostro stato di malessere e quindi scoprire come porvi rimedio.

Ascoltiamoci

Imparare ad ascoltarsi è fondamentale per affrontare lo stress. Il nostro corpo ci manda in continuazione dei segnali, ed è quindi molto importante imparare a coglierli. Spesso si tratta di malesseri psico fisici, stanchezza cronica, o dolori di stomaco per citarne alcuni molto frequenti. Importantissimo anche imparare a distinguere e a controllare le nostre emozioni. Cosa ci fa sentire così tanto tristi, scoraggiati o addirittura arrabbiati? E perché?

L’importanza dei limiti

Impariamo a dire di no, anche sul lavoro. Essere sempre disponibili non va bene se permette agli altri di sovraccaricarci, che siano colleghi, capo o addirittura noi stessi. Sì, perché spesso siamo noi che, anche inconsciamente, permettiamo che ciò accada. È importante quindi mettere i famosi “paletti” anche in ufficio. In questo modo punteremo a lavorare solo su cose di cui sappiamo di avere le competenze e le capacità giuste, cosa che ci procurerà sicuramente meno stress e di conseguenza ci sentiremo anche più facilitati a raggiungere buoni risultati.

Tempo per noi

Staccare la spina dai pensieri che riguardano il lavoro è un buon modo per evitare lo stress. Ma come fare? Dopo aver finito la nostra giornata di lavoro, e durante il weekend, ritagliamoci degli spazi da dedicare a noi stessi o meglio ancora al nostro hobby preferito che ci coinvolga totalmente, in modo da allontanare ogni pensiero che possa provocarci uno stato d’ansia.