Come abbinare il verde e il fucsia: idee e outfit

Se avete dei capi verdi e fucsia e non sapete come abbinarli siete nel posto giusto. All’interno di questo articolo vedremo infatti come abbinare il verde con il fucsia.

Outfit verde e fucsia

Il verde e il fucsia sono due colori molto carici e intensi, che possono tranquillamente essere abbinati. Risultano anzi essere perfetti per la primavera e per l’estate, per dare quel tocco di allegria in più. Il verde e il fucsia rappresentano una combinazione davvero sorprendente e inoltre possono essere abbinati per quasi tutte le occasioni, ufficio, aperitivo, cena. L’importante è seguire le giuste regole di stile perché appunto sono due colori molto forti. Per l’ufficio, ad esempio, se indossi un abito verde classico puoi arricchirlo con un accessorio in fucsia, che sia una borsa o un paio di orecchini. Per un aperitivo invece si può osare di più, un paio di pantaloni fucsia abbinati a una camicetta verde.

Outfit verde e fucsia: consigli

Vediamo ora insieme 5 possibili abbinamenti tra il fucsia e il verde, per rendere il tuo outfit davvero perfetto: