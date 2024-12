Colore capelli: cosa andrà di moda nel 2025

Colori pieni, sfaccettati, sempre più personalizzati: le tendenze di colore capelli per Il 2025 si preannunciano ricche di grande creatività.

Dal biondo perlato ai rossi accesi, la colorazione dei capelli torna ad essere uno strumento di espressione personale potente, capace di raccontare chi si è e come ci si vuole sentire. Ma quali saranno le nuance più richieste e come adattarle al proprio stile?

Le tendenze principali del 2025

Il 2025 segnerà un ritorno a tonalità che fondono tecnologia e natura, con colori vibranti e pieni di riflessi. Tra le tendenze più in voga troviamo:

Biondi perlacei e glaciali : queste tonalità fredde, dal sottotono argentato, saranno tra le più richieste. Ideali per chi vuole un look sofisticato, si abbinano perfettamente a carnagioni chiare e occhi chiari;

: queste tonalità fredde, dal sottotono argentato, saranno tra le più richieste. Ideali per chi vuole un look sofisticato, si abbinano perfettamente a carnagioni chiare e occhi chiari; Red passion : dai ramati caldi ai rossi ciliegia, il 2025 vedrà un grande ritorno del rosso. Perfetti per chi desidera un effetto drammatico e magnetico;

: dai ramati caldi ai rossi ciliegia, il 2025 vedrà un grande ritorno del rosso. Perfetti per chi desidera un effetto drammatico e magnetico; Castani arricchiti da sfumature cioccolato : il Pantone dell’anno Moca Mousse era già un forte indizio del ritorno dei marroni pieni, luminosi. Il castano si rinnova con riflessi intensi e luminosi, che spaziano dal moka al cioccolato più o meno intenso;

: il Pantone dell’anno Moca Mousse era già un forte indizio del ritorno dei marroni pieni, luminosi. Il castano si rinnova con riflessi intensi e luminosi, che spaziano dal moka al cioccolato più o meno intenso; Pastelli naturali: tonalità soft come il rosa antico, il lavanda o il blu ghiaccio saranno un must per chi ama osare con un tocco di romanticismo.

A fare la differenza, però, sarà l’approccio personalizzato: i professionisti sapranno creare mix unici, pensati per esaltare il viso e rispettare lo stile di vita di ogni persona.

Come scegliere il colore giusto

L’armocromia insegna: la scelta del colore per i capelli dipende da molti fattori come la tonalità della pelle, il colore degli occhi, ma anche la personalità e lo stile quotidiano. Uno stesso colore che vira sapientemente verso una tonalità più calda o più fredda a seconda di chi lo indossa può modificare in modo radicale l’effetto finale.

Inoltre, il mantenimento gioca un ruolo fondamentale, soprattutto sotto l’aspetto di nutrimento e idratazione: alcune tonalità, come i pastelli o i biondi glaciali, richiedono una maggiore cura per mantenere la brillantezza e la vivacità del colore.

Perché affidarsi a un esperto

Seguire le tendenze è importante, ma lo è ancora di più farle proprie e adattarle alle proprie caratteristiche uniche. Un consulente esperto saprà interpretare i trend del momento e tradurli in uno stile su misura, che valorizzi il proprio volto e rispecchi la propria personalità.

Il 2025 non sarà solo l’anno del colore, ma anche quello di una rinnovata affermazione del proprio stile: una rivoluzione che parte dai capelli per abbracciare ogni aspetto della bellezza.