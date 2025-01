Make up, il colore del 2025 è il Mocha Mousse. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, i beauty look ispirati a questa tonalità.

Make up: il colore dell’anno è il Mocha Mousse

E’ stato svelato il colore Pantone del 2025, ovvero il Mocha Mousse, quel marrone caldo che spazia tra il cioccolato e il caffè. Anche quindi per i nostri beauty look dobbiamo tenere presente questa tonalità, per rendere ancora più alla moda il nostro intero look. Il Mocha Mousse ha diverse sfumature, per questo è un colore che possiamo usare tutte, a seconda del nostro incarnato, del colore dei nostri occhi e del colore dei nostri capelli. Dagli ombretti ai rossetti, passando per la matita e per il blush, tutto rigorosamente Mocha Mousse! Vediamo quindi nel dettaglio quali sono i cosmetici su cui puntare questo 2025.

Make up: i beauty look Mocha Mousse

Come abbiamo appena visto, è il Mocha Mousse il colore Pantone di questo 2025. Quali sono quindi i trucchi su cui puntare quest’anno? Scopriamolo insieme:

Rossetto : in primis il rossetto, simbolo di femminilità ed eleganza. Si può giocare con le varie sfumature Mocha Mousse, a seconda del nostri tipo di pelle.

: in primis il rossetto, simbolo di femminilità ed eleganza. Si può giocare con le varie sfumature Mocha Mousse, a seconda del nostri tipo di pelle. Ombretti : stessa cosa per gli ombretti, giocate con le sfumature Mocha Mousse, per uno sguardo intenso e magnetico.

: stessa cosa per gli ombretti, giocate con le sfumature Mocha Mousse, per uno sguardo intenso e magnetico. Matita: anche la matita interna occhi è perfetta nei toni Mocha Mousse.

anche la matita interna occhi è perfetta nei toni Mocha Mousse. Blush: abituati a puntare sempre sulle tonalità del rosa, quest’anno invece la scelta perfetta è scegliere un blush sui toni del cappuccino.

Make up: come truccarsi correttamente

Il Mocha Mousse è quindi il colore del 2025. Abbiamo visto quali sono i trucchi di questa tonalità su cui puntare, ma ora ricordiamo insieme come ci si trucca correttamente: