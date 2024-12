Il collo alto non solo scalda ma è anche di moda. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i capi di tendenza e come abbinarli al meglio questo inverno 2024 2025.

Il collo alto: non solo scalda ma è anche di moda

L’inverno è ufficialmente cominciato e il freddo ha già da tempo iniziato a farsi sentire. Coprire il collo in inverno è essenziale, non solo per appunto non sentire freddo, ma anche per cercare di evitare malanni di stagione, come mal di gola eccetera. Oltre alle classiche sciarpe, sono tornati di grande tendenza i capi a collo alto, in modo da avere il nostro collo sempre coperto, anche quando appunto togliamo la sciarpa. Il collo alto è oggi super cool, un dettaglio che non può proprio mancare per essere alla moda. Ma andiamo ora a vedere insieme quali sono i capi a collo alto di tendenza per questo inverno 2024 2025.

Il collo alto: i capi di tendenza dell’inverno 2024 2025

Come abbiamo visto, indossare capi a collo alto è di grande tendenza questo inverno 2024 2025, oltre a permettere al nostro collo di essere sempre al calduccio. Ma, quali sono i capi su cui puntare questa stagione fredda? Vediamoli adesso insieme:

Cappotto: iniziamo con il cappotto, uno dei capi più in dell’inverno. Quest’anno sì a cappotti col collo alto, sia lunghi che corti. In questo modo si può anche evitare di mettere la sciarpa.

Pelliccia sintetica: di grande tendenza sono le pellicce sintetiche, calde e avvolgenti. Perché quindi non optare per una pelliccia sintetica con collo alto?

Dolcevita : il capo che non può proprio mancare questo inverno, che sia aderente, over, a trecce o colorato.

Vestito: infine anche i vestiti a collo alto sono di super tendenza, perfetti anche per essere indossati per una occasione speciale.

Il collo alto: consigli di stile

Dopo aver visto quali sono i capi a collo alto di tendenza questo inverno 2024 2025, vediamo insieme qualche esempio di outfit da cui prendere ispirazione: