Si stanno finalmente avvicinando Natale e le festività: sapete già come truccarvi in occasione di quei giorni? Le collezioni make up Natale 2020 ci vengono in aiuto e ci propongono diverse tonalità e diverse palette cromatiche per tutti i gusti.

Vediamo qui di seguito quali sono le migliori e le più belle da acquistare e da cui prendere ispirazione.

Collezioni make up Natale 2020

Per questo Natale, la parola d’ordine è colore e scintillio. Accanto alle nuance must delle festività come il rosso, l’oro e l’argento, i brand ci presentano tonalità più originali, che traggono spunto dalle gemme preziose, dalla galassia (come la nuova tendenza nail), dalla giungla e dai dolci natalizi.

Abbiamo quindi palette molto luminose, scintillanti e contrasti inediti che donano eleganza e brio a giorni, si spera, di gioia. Per quanto riguarda le texture, c’è l’imbarazzo della scelta e variano a seconda dei prodotti e dei brand, ma anche in questo caso si alternano mat, shimmer con quelle satinate e semi mat. Ecco qui di seguito tutte le novità per il Natale 2020:

Dior

Partiamo subito con un brand luxury e in particolare con gli ombretti di Dior dal nome “5 Couleurs Couture”, che ben incarnano quanto detto sopra.

Ovvero il mix perfetto di nuance delicate ed eleganti, con un richiamo al mondo natalizio e ai fiocchi di neve. Troviamo un nero luminoso, un argento platino, un nero satinato e uno carbone mat, con al centro un tocco di bordeaux che non guasta.

Wycon

La palette “Candyland” di Wycon è ricca di colori dolci e vivaci, adatti sia per look da giorno che per look da sera. Il nome si riferisce alla dolcezza del periodo che porta con sé il Natale: quasi quasi ci viene voglia di mangiarli questi ombretti come se fossero caramelle!

Charlotte Tilbury

La palette di Charlotte Tilbury è l’idea perfetta per i giorni di Natale e capodanno per look scintillanti e briosi. Gli ombretti ci conquistano per i colori raffinati ed eleganti, che lo stesso conservano il loro carattere grintoso. A livello di nuance troviamo il rosa champagne, l’oro antico, il bronzo caldo e il nero-blu brillante.

Kiko

Invece la collezione “Holiday Gems” di Kiko si ispira alle gemme preziose con colori metallici, glitterati e mat. Nonostante la varietà di texture, i colori sono molto delicati e raffinati, l’ideale per look sofisticati. Ciò non toglie che si possa osare nell’abbigliamento!

Chanel

Il blush di Chanel per Natale è qualcosa di sensazionale: eleganza e bellezza insieme. La cosa ancora più bella è che la cialda ha impresse la catene iconiche di Chanel sui toni del rosa dorato.

Guerlain

E vogliamo parlare della cipria “Météorites” di Guerlain? Super colorata e dall’aspetto simpatico, si tratta di un prodotto unico ed esclusivo che dona una pelle ancora più candida e ben curata, con un effetto dorato molto tenue ed elegante.

Pupa

Pupa infine ci propone delle tinta labbra super femminili, seducenti ma eleganti, con un colore quasi vellutato. La collezione si chiama “Sparkling Attitude“.