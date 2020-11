Se pensavate di conoscere tutte le tendenze nail art per l’autunno inverno 2020 21, vi sbagliavate. Il trend dell’ultimo momento è assolutamente imperdibile, un tocco di stile ed eleganza alle vostre mani. Si tratta di tutta una serie di stelle sulle unghie, una vera e propria galaxy manicure, tutta illuminata con sfondo il cielo di colore blu notte.

Ecco qui di seguito tutto quello che c’è da sapere al riguardo sulla “costellazioni” manicure, il trend per l’autunno 2020.

Galaxy manicure: trend autunno 2020

Tra le manicure più di tendenza per la stagione invernale, troviamo la galassia, una nail art all’insegna delle stelle, delle costellazioni, dei pianeti, delle nebulose. Queste diventano le vere protagoniste delle nostre mani da sfoggiare in colori scuri su cui far brillare solo la loro luce.

Sì una nail art intensa ed estrosa, ma concediamocela almeno in inverno, sarà l’unico vero valore aggiunto ai nostri look!

Le più esperte se la ricorderanno perché era già di super tendenza qualche anno fa. Poi è tornata in voga quest’anno per la stagione più fredda in stili ancora più particolari ma molto divertenti da ricreare. Inoltre, anche se può sembrare una nail art abbastanza eccentrica e difficile da fare, non è così: è al tempo stesso semplice e originale, stilosa ed elegante.

Infatti, la sua particolarità, oltre alla “versatilità”, è la creatività: ci si può sbizzarrire disegnando forme e motivi molto personali, selezionando i colori che più si preferiscono. Anche se la moda unghie ci dice che l’abbinamento perfetto è il blu notte come base e argento/bianco/dorato sui dettagli. E ancora, altro abbinamento molto originale è il nero opaco con tanti puntini bianchi, le stelle.

Infine, per chi ama osare anche nelle unghie, potete optare per accostamenti ancora più azzardati, mischiando ad esempio il nero con il viola e sui dettagli un bianco sfumato. Veramente il top! E ancora, aggiungete un po’ di blu e date vita alla vostra costellazione o alla vostra galassia di pianeti.

A chi stanno bene?

Questo tipo di nail art sta bene più o meno a tutte le unghie, soprattutto su quelle lunghe, a punta o squadrate perché risalta meglio il disegno intero. Però può essere ricreato anche su unghie corte, l’importante è che siano curate. Se volete però sfoggiare questo accostamento particolare per l’autunno, un buon consiglio è quello di tenere le unghie leggermente più lunghe, in modo da ricreare il giusto effetto galaxy.

Altre nail a tema Galaxy

Passiamo ora a vedere altre nail art a tema Galaxy che si differenziano per colori, sfumature e dettagli. Magari in certi casi la differenza è minima e variano solo gli accostamenti cromatici, in altri il disegno e in altri ancora le sfumature. Gli effetti sono tutti molto incredibili e veramente belli da ricreare. Immaginate ad esempio ad una serata importante, indossate un total black, un make up intenso sull’occhio e una nail art a tema Galaxy: che ne pensate? Farete un figurone!

Oppure pensate al tempo libero: non avete voglia di vedervi le mani più eccentriche rispetto al lavoro dove invece dovete rispettare certi canoni e certi dresscode?