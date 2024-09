Le unghie Black Cherry sono le unghie di tendenza dell’autunno 2024. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Black Cherry: le unghie di tendenza per l’autunno

Le unghie color ciliegia scuro sono le unghie di tendenza dell’autunno 2024, le cosiddette unghie Black Cherry. Siamo di fronte a un bordeaux non troppo scuro con una punta di cioccolato fondente, due colori, questi, che richiamano perfettamente la stagione autunnale. Come dice il nome stesso, queste unghie prendono ispirazione dal colore delle ciliegie aggiungendo un pò di marrone. Siamo certi che saranno le unghie della prossima stagione, non solo per le caleb ma anche per tutte noi. Ma andiamo a vedere insieme alcuni idee di nail art per le vostre unghie Black Cherry!

Black Cherry: idee e consigli

Come abbiamo appena visto, le unghie Black Cherry sono le unghie di tendenza per l’autunno 2024. Andiamo a vedere adesso insieme alcune idee per realizzarle e poterle così sfoggiare tra qualche settimana:

Classico: si possono realizzare semplicemente applicano lo smalto color black cherry sulle unghie, possibilmente arrotondate, per un look elegante e super femminile.

si possono realizzare semplicemente applicano lo smalto color black cherry sulle unghie, possibilmente arrotondate, per un look elegante e super femminile. Artistiche: per chi vuole osare di più e ama le unghie particolari, si possono usare due colori intervallandoli, il black cherry e magari il bianco sporco.

per chi vuole osare di più e ama le unghie particolari, si possono usare due colori intervallandoli, il black cherry e magari il bianco sporco. Decorazioni: via libera anche alle decorazioni e agli sticker, possibilmente a tema autunnale.

via libera anche alle decorazioni e agli sticker, possibilmente a tema autunnale. Glitter : per un look ancora più chic, possiamo optare per uno smalto glitterato.

: per un look ancora più chic, possiamo optare per uno smalto glitterato. Gloss: infine per rendere le nostre unghie super luccicanti, scegliere un finish glossato.

Black Cherry: quali sono le altre tendenze dell’autunno 2024?

Le unghie Black Cherry sono senza dubbio la tendenza principale dell’autunno 2024 ma, non ci sono solo loro. Vediamo quindi adesso insieme quali sono le altre tendenze unghie dell’autunno 2024. Iniziamo dai colori, oltre al ciliegia scuro, via libera al marrone, al rosso e anche al nude. Ecco invece le nail art di tendenza: