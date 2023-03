Città invisibile, seconda stagione: il cast

Il 22 marzo uscirà su Netflix la seconda stagione della serie televisiva “Città invisibile“. Vediamo, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Città invisibile: di cosa parla

“Città invisibile” è una serie televisiva brasiliana di genere fantasy creata da Carlos Saldanha, il regista celebre per il suo lavoro nei film di animazione “l’Era Glaciale 2 – Il disgelo“, “L’Era Glaciale 3 – l’Alba dei Dinosauri“, “Rio” e “Ferdinand“, per cui ha inoltre ricevuto una candidatura agli Oscar.

“Città invisibile” racconta la storia di Eric, un agente della polizia ambientale che, dopo aver perso la moglie Gabriela per omicidio, scopre l’esistenza di alcune creature mitologiche. Eric infatti trova un legame tra la morte della moglie e la misteriosa apparizione di un cadavere di delfino di acqua dolce sulla spiaggia di Rio de Janeiro. Scopre infatti che alcuni omicidi possono essere collegati a quanto è successo alla moglie. Durante le sue indagini, Eric scopre un mondo nascosto popolato da alcune creature fantastiche che di soliti gli esseri umani non riescono a vedere. Molti segreti verranno dunque a galla. Saldanha e i suoi sceneggiatori, prendendo spunto dal folklore brasiliano, hanno ambientato la serie televisiva in un mondo sotterraneo in cui vivono diverse creature.

La serie televisiva “Città invisibile” è ricca di effetti speciali, sia nella composizione delle scene che nella rappresentazione dei personaggi. Dopo il successo della prima stagione, che ha letteralmente conquistato il pubblico brasiliano e non solo, il 22 marzo 2023 uscirà su Netflix la seconda stagione che vedrà Eric in una riserva naturale vicino a Belém do Parà, riserva che gli indigeni tentano di proteggere dai cercatori. Anche Luna e Cuca saranno con Eric in questa nuova avventura, tra nuove entità e molti altri elementi tipici del folklore brasiliano.

Citta invisibile 2: il cast

La seconda stagione di “Città invisibile” ha come protagonista Eric, interpretato dall’attore, produttore cinematografico ed ex nuotatore brasiliano Marco Pigossi, noto per aver vestito i panni di Fabio nella serie televisiva “Alto mare“. La figlia di Eric, Luna, è interpretata da Manu Dieguez, mentre l’attrice brasiliana Alessandra Negrini veste i panni di Ines Cuca. Nel cast di “Città invisibile” troviamo anche Jessica Cores che interpreta Camila, Fabio Lago nei panni di Ibere, Wesley Guimaraes nel ruolo di Isac, Julia Konrad nelle vesti di Gabriela, José Dumond che interpreta Cico, Victor Sparapane nei panni di Manaus e Aurea Maranhao nei panni di Marcia.

Città invisibile: quando esce e dove vederla

La seconda stagione della serie televisiva brasiliana “Città invisibile” uscirà in esclusiva sulla piattaforma di streaming Netflix il prossimo 22 marzo. Se siete già abbonati a Netflix non vi resta che attendere il 22 marzo e iniziare a guardare la seconda stagione della serie televisiva, se invece non avete ancora un abbonamento tutto quello che dovete fare è iscrivervi a Netflix e scegliere tra i vari tipi di abbonamento disponibili, da quello più economico a quello premium. Su Netflix è già inoltre disponibile il trailer ufficiale della seconda stagione di “Città invisibile“, che sarà composta da cinque episodi.