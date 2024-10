Cimice verde: metodi per impedire l’ingresso in autunno

Ormai si sa: ci sono insetti presenti soprattutto in determinati periodi dell’anno che giungono in casa a disturbare. Tra questi, si distingue la cimice verde, molto comune e nota sia dentro che fuori la casa in questo periodo. Qui proviamo a scoprire alcune soluzioni affinché eviti di disturbare.

Conosciuta anche con il termine di Palomena, la cimice verde è sicuramente, insieme all’asiatica, una delle assolute protagoniste della stagione autunnale. Ecco che, non appena il meteo inizia a scendere, questo insetto comincia a rifugiarsi nelle case alla ricerca di un po’ di calore domestico dal momento che soffre il freddo.

Infatti si tratta di un insetto che ama in maniera particolare le condizioni caldo – umide, per questa ragione la casa diventa il luogo ideale. Non è un caso infatti che si possa trovare nei pressi di caloriferi o umidificatori d’aria oppure accanto a finestre proprio perché sente il calore.

Sebbene in questa stagione si tende a lasciare le porte chiuse, non è un problema perché la cimice verde riesce comunque a insinuarsi in casa grazia delle piccole fessure o crepe. Ispezionare attentamente queste aree, a cominciare anche dalle grondaie o dai muri e’ in modo migliore per evitare la presenza di questo insetto in casa.

Cimice verde in casa: come agire

Le borse e di zaini sono due degli accessori a cui prestare maggiore attenzione dal momento che un insetto come la cimice verde può infatti depositarsi in questi luoghi, quindi dall’esterno entrare direttamente in casa senza accorgersene.

Questo tipo di insetto tende ad aver bisogno di tanta acqua per sopravvivere.

Il motivo per cui entra in casa non è soltanto un po’ di calore, considerando che offre il freddo, ma anche del luoghi dove potersi dissetare. Per esempio, le aree come il soffitto o il semi-integrato sono particolarmente beh ed è qui che possono insediarsi per cui è bene prestare la massima attenzione.

La cimice verde, così come le altre specie di cimice, hanno un olfatto molto sviluppato, per cui tendono a non sopportare determinati odori. La menta e la lavanda, per esempio, sono due degli aromi, così come le erbe aromatiche che mal sopportano. A tal proposito, avere un mazzetto di queste piante in casa o sul balcone aiuta sicuramente a tenerle alla larga.

