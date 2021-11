I prodotti natalizi sulle piattaforme streaming stanno aumentando, ed è arrivato il turno di una nuova serie tv. Si tratta di Christmas Flow su Netflix, una produzione francese che unisce il clima delle feste a una storia d’amore improbabile. Al centro della storia ci sono Lila e Marcus, due persone completamente opposte, ma che per caso si troveranno l’una sul percorso dell’altro.

Nonostante la trama tipica del genere, la serie tv riesce a essere un ottimo prodotto (non solo natalizio) grazie alla grande cura posta nella trama e nell’evoluzione dei personaggi.

Christmas Flow su Netflix: trama ed episodi

Disponibile su Netflix dal 17 Novembre 2021, Christmas Flow – gli opposti si innamorano, è una serie tv francese composta da soli tre episodi, tutti della durata di 50 minuti circa. Il genere è una commedia romantica, rendendola così la serie perfetta da vedere in questo clima invernale, sotto una coperta e con una tazza di cioccolata calda in mano.

La storia ruota attorno a due persone che non potrebbero essere più diverse, ma lo sappiamo: in questo tipo di show l’amore si può nascondere proprio davanti a noi senza che ce ne rendiamo conto. Nel caso di Christmas Flow, la coppia è formata da Marcus e Lila.

Marcus è un rapper di successo, che però deve fare i conti con un’aspra opinione pubblica nei suoi confronti. I suoi testi presentano contenuti sessisti e misogini, per questo deve riconquistare l’opinione dei fan ripulendosi l’immagine.

Come? Scrivendo canzoni natalizie. Lila è invece una giornalista che lavora per una testata web, è femminista, impegnata nel sociale, e si è trovata spesso a dover criticare Marcus per i suoi atteggiamenti maschilisti. Un evento del tutto casuale li farà incontrare, e da quel momento in poi per i due diventerà difficile rimanere lontani.

Perché vedere la miniserie

Quella di Christmas Flow è una storia romantica e natalizia simile a tanti altri prodotti che Netflix ci sta proponendo in questo periodo, come il film Love hard. A differenza di altri però, Christmas Flow è uno show che non si limita al puro intrattenimento. Riesce infatti a portare avanti un’ottima caratterizzazione dei personaggi, senza limitarli al ruolo di pedine che portano la trama ad un lieto fine. Al momento non sappiamo ancora se ci sarà una seconda stagione: la decisione verrà presa da Netflix dopo aver analizzato la reazione del pubblico e il successo dello show.

Christmas Flow è una serie tv francese, e in quanto tale ci propone qualcosa di diverso dalle solite trame dei film romantici di Hollywood. Il tono della trama è leggero e frizzante, con uno scontro fra due personaggi sicuri di sé stessi che dovranno imparare l’uno dall’altra per diventare persone migliori. Il ruolo di Marcus è affidato al cantante parigino Tayc, mentre Lila è interpretata da Shirine Boutella. Quest’ultima non sarà un volto nuovo per i fan della serie tv Lupin, che presto tornerà con una seconda stagione su Netflix. L’attrice interpretava qui il ruolo di Sofia Belkacem, tenente di polizia alla ricerca del criminale gentiluomo interpretato da Omar Sy.