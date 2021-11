La stagione natalizia si avvicina sempre di più: se siete fan del genere, sarete estasiati dal ritorno delle commedie romantiche ambientate a Natale. Come sempre, ecco che le piattaforme streaming si portano avanti con la programmazione. Una proposta interessante se avete voglia di gustarvi un prodotto del genere è Love hard, un film di Netflix già disponibile per la visione.

La pellicola riesce a raccontare con ironia il dramma della ricerca dell’amore per le nuove generazioni: app e siti d’incontri possono esserci utili, ma nascondono anche tante ombre.

Love hard: di cosa parla il nuovo film di Netflix

Si pensava a una lenta crescita di visualizzazioni con l’avvicinarsi delle feste, ma Love hard ha già conquistato il Natale con quasi due mesi d’anticipo. Il film di Netflix è una commedia romantica ideale per una serata tranquilla da passare sul divano di casa.

La protagonista della storia è Natalie Bauer, una ragazza di Los Angeles che cerca l’amore con l’aiuto delle applicazioni per gli appuntamenti. Dopo varie delusioni sembra aver finalmente trovato il ragazzo giusto per lei: al momento dell’incontro però, tutto va a rotoli.

La persona con cui ha chattato per tutto quel tempo non è il bel ragazzo palestrato che le mandava foto. Dietro un profilo falso si nasconde invece Josh, un suo vecchio conoscente.

Delusa e amareggiata Natalie decide di bere qualcosa in un bar, ma ecco il miracolo. Al suo fianco compare Tag, il ragazzo a cui Josh ha rubato le foto spacciandole per sue. I due sono grandi amici, e così Josh propone un accordo a Natalie: se lei fingerà di essere la sua fidanzata davanti alla sua famiglia per le feste di Natale, lui l’aiuterà a mettersi insieme all’amico.

Il cast e le tematiche del film

Il film di Netflix presenta tre protagonisti molto accattivanti. Prima di tutti c’è Nina Dobrev, che interpreta Natalie. Sicuramente conoscerete già l’attrice, che per molti anni ha indossato i panni di Elena, uno dei personaggi principali della serie tv The Vampire Diaries. Al suo fianco nel ruolo di Josh abbiamo Jimmy O. Yang, un comico americano che potreste aver già visto in serie tv come Silicon Valley o nel film Crazy and rich. Infine, per completare il triangolo amoroso di Love Hard, c’è Darren Barnet. L’attore che interpreta Tag è uno dei personaggi principali di una serie Netflix: Non ho mai…

Fra risate e malintesi, il film racconta con ironia la nuova frontiera degli appuntamenti: quella delle applicazioni di dating come Tinder, la più famosa di tutte. Nonostante il piglio ironico di Love hard nel raccontare le disavventure della protagonista, è importante tenere a mente i rischi in cui possiamo incorrere quando utilizziamo applicazioni di questo genere. All’interno del film il fenomeno del catfishing viene dipinto sotto una luce ironica, perché alla fine Josh non è un cattivo ragazzo. Nella realtà, quando qualcuno usa le foto di un’altra persona per ingannarne una terza, raramente abbiamo a che fare con un individuo innocuo. Quando usiamo le app di dating è sempre fondamentale prendere le giuste precauzioni, soprattutto quando arriva il momento del primo appuntamento faccia a faccia.