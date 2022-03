4 lavori nel mondo della moda

Lavorare nel mondo della moda è il sogno di molti, ma sono ancora pochi coloro che riescono effettivamente a realizzarlo. Parliamo infatti di un settore piuttosto particolare, all’interno del quale non è sempre facile addentrarsi. Non si può pensare, al giorno d’oggi, di avere qualche chance di lavorare nel mondo della moda senza intraprendere un percorso professionalizzante. Anche se infatti la maggior parte delle mansioni non richiedono uno specifico titolo di studio, dimostrare di essere in possesso di competenze precise è fondamentale.

Vediamo però adesso nel dettaglio quali sono i lavori nel mondo della moda su cui puntare nel 2022: quelli più richiesti, ambiti ed interessanti.

#1 Consulente d’immagine

Quello del consulente d’immagine è un lavoro decisamente stimolante che vale la pena prendere in considerazione se si è appassionati di tutto quello che riguarda la moda. Sono parecchie le realtà che al giorno d’oggi si avvalgono di una consulenza di immagine: dai saloni di bellezza ai negozi di abbigliamento, dai parrucchieri ai centri estetici, dalle agenzie di casting ai privati. Si tratta dunque di una figura molto richiesta, che ha moltissime opportunità a livello professionale. Il consulente l’immagine si occupa di fornire consigli per quanto riguarda il look, le ultime tendenze, gli outfit migliori in base al fisico del cliente e via dicendo.

#2 Fashion influencer

Un altro lavoro nel mondo della moda che al giorno d’oggi è decisamente ambito e che permette di ottenere delle grandissime soddisfazioni è quello del fashion influencer. Questa è una figura professionale relativamente recente, che ruota sempre intorno all’ambito della moda facendosi portatrice di tendenze. Un esempio di fashion influencer italiana famosa è Chiara Ferragni, che ha ottenuto un successo strepitoso. Non bisogna però commettere l’errore di pensare che questa sia una professione semplice: per guadagnare cifre importanti occorre darsi un gran da fare e avere anche un po’ di fortuna. Bisogna infatti conquistare il pubblico, raggiungere un numero considerevole di follower e sbaragliare la concorrenza che è sempre di più al giorno d’oggi.

#3 Stilista

Tra i lavori più classici in ambito moda troviamo naturalmente quello dello stilista, che ancora oggi è molto ambito da coloro che amano questo mondo. Per diventare uno stilista di successo però occorre una formazione specifica all’interno di una scuola di moda e non si tratta di un percorso semplice. Per quanto possa appassionare tutto ciò che ruota intorno a questo settore, non è detto che si abbiano le competenze e la creatività giuste per diventare stilista. Oltre alle conoscenze infatti sono necessarie anche una buona manualità, una grande dose di creatività, ottime capacità di disegno e via dicendo.

#4 Modellista

Un ultimo lavoro nell’ambito della moda che può risultare interessante è quello del modellista. Il suo ruolo è fondamentale, perché questa figura professionale ha il compito di trasformare in realtà concrete e tangibili quelle che sono le idee dello stilista. Lo fa attraverso strumenti tradizionali ma anche utilizzando programmi informatici come CAD, dunque sono necessarie delle competenze specifiche anche e soprattutto a livello tecnologico per fare il modellista.