Chiara Nasti ha svelato ai fan dei social di essere corsa in pronto soccorso dopo aver avuto un incidente d’auto. L’influencer è incinta del suo primo figlio.

Chiara Nasti: l’incidente d’auto

Chiara Nasti è in attesa del suo primo figlio e sui social ha chiesto ai suoi fan se fosse necessario indossare le cinture di sicurezza in gravidanza.

L’influencer ha anche ammesso di non averlo fatto un’unica volta in cui avrebbe avuto per altro un incidente stradale. Spaventata per sé stessa e per il bambino, sarebbe corsa in pronto soccorso:

“Non ho messo la cintura e sono finita al pronto soccorso”, ha dichiarato la fidanzata di Zaccagni, e ancora: “Mi dite qualcosa in merito? Io la metto sempre…perché l’idea di non averla non mi fa sentire sicura e mezza volta che ho provato perché avevo dei crampi ho avuto un incidente e sono dovuta correre al pronto soccorso”.

Le linee guida del codice della strada parlano chiaro: per le donne incinte non esiste alcuna legge che preveda l’esonero della cintura di sicurezza, che rappresenta sempre uno strumento di sicurezza per sé stessi e anche – nel caso di gravidanza – per il bambino. Solo in caso di uno speciale certificato medico – dato in caso di condizioni particolari – una donna in stato di gravidanza può essere esonerata dall’uso della cintura.

Fortunatamente le condizioni dell’influencer e del suo bambino sarebbero buone e, a parte lo spavento, Chiara Nasti è potuta tornare alla sua vita di sempre.