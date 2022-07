Nonostante la gravidanza, Chiara Nasti non rinuncia ad abiti cortissimi e a bikini mini. La compagna di Mattia Zaccagni, tramite il suo profilo Instagram, si diverte a mostrare i fan look premaman piuttosto sexy e, ovviamente, griffatissimi.

Chiara Nasti: i look premaman

Chi l’ha detto che in gravidanza bisogna rinunciare ad essere sexy? Chiara Nasti ne è la prova. L’influencer napoletana, in attesa del primo figlio dal compagno Mattia Zaccagni, non rinuncia ad abiti cortissimi e a bikini davvero mini. Il pancione, sempre evidenziato alla perfezione, la rende ancora più bella e le polemiche che nascono quotidianamente sul suo conto la lasciano più o meno indifferente.

View this post on Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Chiara Nasti: bikini e abiti? Rigorosamente mini

Via Instagram, Chiara mostra fiera i suoi look premaman. I bikini che sfoggia appartengono quasi tutti al suo brand Plume Ethérée, tranne alcuni modelli che portano la firma di Dior. Ovviamente, sono tutti super sgambati con triangoli che coprono a malapena il seno. Per quel che riguarda gli abiti, la Nasti li preferisce super aderenti. Il vestito multicolor, che su IG ha riscosso apprezzamenti infiniti, è di Loewe.

La tuta azzurra, che ovviamente richiama il sesso del primogenito, è firmata Jacquemus.

View this post on Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Il lusso è anche premaman

Chiara non vede l’ora di stringere tra le braccia il primogenito e, in attesa di vivere questo momento, continua a concentrarsi su se stessa. Non solo abiti e bikini, la Nasti si occupa scrupolosamente anche degli accessori, soprattutto le borse. Le sue preferite? La Kelly nera di Hermès e la Lady D di Dior.