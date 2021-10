Oltre ad essere la prima influencer italiana ad aver avuto successo in tutto il mondo, Chiara Ferragni è anche un’imprenditrice di successo. E’ per questo che, se Instagram dovesse chiudere per sempre, avrebbe già un piano B che le consentirebbe di vivere alla grande come sempre.

Chiara Ferragni: oltre ad Instagram c’è di più

Chiara Ferragni non teme l’eventuale chiusura di Instagram. Il suo successo, anche se è nato grazie al mondo virtuale, ha da tempo superato le sue aspettative. E’ per questo che, anche se i social dovessero chiudere dall’oggi al domani, lei avrebbe comunque un piano B da mettere in atto. La moglie di Fedez ha costruito un vero e proprio impero, che le consente di vivere nell’agiatezza.

Non solo, Chiara proviene anche da una famiglia benestante, per cui non avrebbe problemi di alcun tipo. Nonostante tutto, la Ferragni ha rivelato ai fan che cosa farebbe se Instagram dovesse chiudere i battenti per sempre. Ha dichiarato:

“Troverei il modo per reinventarmi, ma è difficile che mi capiti, per come mi espongo io. Trump aveva una comunicazione violenta, diceva cose terribili e pericolose. Da un lato ho gioito che venisse zittito, dall’altro ho pensato: possono toglierti tutto in un secondo. Sto valutando di aprire un canale Telegram per parlare più direttamente a un numero scelto di persone, ma per tutti gli altri è sempre più facile interagire sulle piattaforme esistenti. I fedelissimi ti seguirebbero ovunque ma non sarebbero mai tutti”.

Pertanto, anche se Instagram dovesse chiudere, Chiara troverebbe comunque il modo di parlare con i suoi fan. La parola d’ordine è reinventarsi e la Ferragni sa bene cosa significa.