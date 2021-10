Chiara Ferragni e Fedez, da giorni alle prese con il virus sinciziale che ha colpito la piccola Vittoria, hanno offerto delucidazioni sulle condizioni di salute della loro bambina.

Chiara Ferragni e Fedez: come sta Vittoria

Attraverso i social Chiara Ferragni e Fedez hanno offerto rassicurazioni ai fan sulle condizioni di salute della loro bambina, la piccola Vittoria, che da giorni si trova in ospedale a causa di un virus sinciziale molto comune (e che però può essere pericoloso per i bambini piccoli).

“Vittoria vuole ringraziarvi per i dolci messaggi e i pensieri affettuosi. Questa è lei ora, si sente bene”, ha dichiarato Chiara Ferragni in un post, condiviso anche da suo marito, il rapper Fedez.

Chiara Ferragni: il virus di Vittoria

Sarebbe stato il fratello Leone a trasmettere alla piccola Vittoria il virus che per giorni l’ha condotta in ospedale. Pur essendo un virus comune e che causa sintomi per lo più simili a quelli di una comune influenza, il virus sinciziale può essere particolarmente pericoloso per i bambini molto piccoli e per i neonati.

Chiara Ferragni: quando torna a casa

Da giorni Chiara Ferragni è in attesa di sapere quando lei e Vittoria lasceranno l’ospedale. Fortunatamente le condizioni della bambina sembrano essere migliorate e non appena il suo respiro tornerà ad essere normale lei e la madre potranno fare ritorno a casa. “Una vecchia foto perché onestamente non vedo l’ora che siano tutti a casa e che la famiglia sia riunita. Vittoria sta migliorando ogni giorno e siamo molto grati per tutta l’energia positiva che ci state trasmettendo.

Vedere il proprio bambino ammalato è davvero l’esperienza più spaventosa che si possa avere. E la salute è davvero il lusso più grande, non dimenticarlo mai”, ha scritto l’influencer alcuni giorni fa sui social, esprimendo la sua preoccupazione per la figlia.