Alcuni lo sottovalutano, altri conoscono i benefici che può portare e quindi lo amano. Il Metodo Pilates ha rivoluzionato il mondo dell’attività fisica portando ad un processo di dimagrimento e tonificazione con un allenamento basato principalmente sul trovare il proprio equilibrio e la propria dimensione.

Chi era Joseph Pilates

Joseph Hubertus Pilates (Mönchengladbach, 9 dicembre 1883 – New York, 9 ottobre 1967) è stato un insegnante e imprenditore tedesco noto per aver inventato un nuovo metodo di allenamento fisico e mentale. Cresce con la madre naturopata tedesca e il padre atleta di origine greca. Il cognome originale, Pilatu, lo ha portato a soffrire da bambino così successivamente lo cambia in Pilates.

A differenza dei suoi compagni è un bambino molto magro e cagionevole di salute. Soffre infatti di asma, febbre reumatica e patologie che gli alterano la postura e la flessibilità. Desidera per questo studiare il corpo umano e i metodi di allenamento di Greci e Romani, secondo lui gli unici riusciti a raggiungere un equilibrio tra corpo, mente e spirito. Pone le basi per il suo metodo facendosi influenzare anche da culturismo, lotta, yoga, Tai Chi e meditazione zen.

Il periodo in Inghilterra e la guerra

Si trasferisce in Inghilterra con la volontà di migliorare nella box, lavora così al circo e presso una palestra diventando una vera e propria stella. Arriva a Lancaster e con l’inizio del primo conflitto mondiale viene mandato in un campo di concentramento per la sua nazionalità tedesca.

Durante la reclusione inizia a far allenare i detenuti e a perfezionare il suo metodo.

Viene trasferito poco dopo a Isle of Man, un altro campo, dove lavora in ospedale ed entra in contatto con i numerosi feriti di guerra. Non potendosi alzare Joseph li aiutava montando un sistema di molle sui letti dei pazienti così che potessero allenarsi anche da sdraiati.

Una volta libero torna in Germania dove allena la polizia militare di Amburgo. Viene inoltre scelto anche dai ballerini per migliorare la tecnica e infine dai reduci di guerra per allenarsi nella riabilitazione. Anche i medici si accorgono della veloce ed efficace guarigione a cui vanno incontro i pazienti e il successo di Joseph lo porta negli Stati Uniti.

Il successo consolidato e il metodo Pilates

Durante il viaggio conosce Clara, una maestra di scuola, che prende in moglie. Nel 1926 aprono insieme uno studio per applicare il Metodo Pilates e qui inizia a lavorare seriamente anche con strumenti e macchine. Diventa noto nel mondo della danza perchè il suo metodo aiuta a migliorare la tecnica e riprendersi in fretta dalle lesioni.

Nel 1934 pubblica il libro “La tua salute: un sistema di esercizi correttivi che rivoluziona il campo dell’Educazione Fisica”. Qui presenta la sua filosofia di vita, le sue teorie su salute, igiene ed esercizio fisico. Negli anni successivi attraverso festival e nuovi libri il metodo si diffonde sempre di più diventando un punto di riferimento con i suoi 34 esercizi basilari.