Simone Montedoro è un attore diventato famoso grazie alla sua partecipazione in Don Matteo. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui.

Simone Montedoro è un attore diventato famoso grazie alla sua partecipazione in Don Matteo. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più sulla sua carriera, sulla sua vita privata e sulla malattia che è riuscito a superare.

Simone Montedoro: chi è?

Simone Montedoro è nato a Roma il 28 luglio 1973, ha 49 anni ed è alto 178 centimetri per un peso di 68 kg.

È conosciuto dal pubblico per la sua carriera di attore, soprattutto per la sua partecipazione nella fiction Don Matteo. Dopo una breve relazione con la collega Manuela Arcuri, nel 2013 ha incontrato la sua attuale compagna, Lara Carnevale, un’atleta professionista. Nel 2014 la coppia ha avuto anche un figlio, che ha deciso di chiamare Matteo. Hanno scelto di dargli il nome del nonno paterno, ma molti fan hanno notato che casualmente è anche il nome della fiction che ha reso famoso l’attore, Don Matteo.

La famiglia di Simone Montedoro vive ad Ibiza.

Simone Montedoro: la sua carriera

Le esperienze più importanti della carriera di Simone Montedoro sono diverse e riguardano tutte il piccolo schermo italiano. Ha preso parte ad alcuni episodi della serie tv Distretto di Polizia, nella stagione 2 e nella stagione 6, nel 2001 e nel 2006, in Un medico in famiglia 3, nel 2003, e in Medicina generale, nel 2006. Nel 2008 è apparso su Rai 1 nella miniserie Ho sposato uno sbirro, in cui ha avuto il ruolo di un agente di polizia.

Durante le riprese è stato scelto dalla Lux Vide come nuovo capitano dei Carabinieri nella fiction Rai Don Matteo, ruolo che nelle cinque stagioni precedenti era stato di Flavio Insinna. Nel 2009 è tornato sul piccolo schermo con la miniserie Enrico Mattei – L’uomo che guardava al futuro ed è stato tra i protagonisti della serie Gente di Mare – L’isola. Durante un’intervista ha parlato della sua esperienza nella serie Don Matteo. “Il personaggio rimarrà sempre nel mio cuore. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi attori come Terence Hill e Nino Frassica, con cui avevo raggiunto un’ottima intesa nella commedia. Ho anche avuto un’ottima relazione con tutti gli altri membri del cast” ha dichiarato l’attore.

Simone Montedoro: la malattia

Simone Montedoro ha dovuto interrompere la sua carriera a causa di una grave malattia, che fortunatamente ha superato. Nel 2004 ha affrontato una difficile battaglia contro un raro tumore maligno, il linfoma di Hodgkin. Lara Carnevale, la sua amata compagna, atleta professionista di atletica leggera, lo ha sostenuto sempre e lo ha aiutato a superare quel momento così difficile. Dopo essersi dedicato alle cure e al recupero dopo la malattia, Simone Montedoro è tornato a lavorare. È apparso anche a Ballando con le stelle e ha ottenuto molti altri ruoli, riprendendo in mano la sua carriera. Con la sua famiglia ha deciso di vivere ad Ibiza, anche per iniziare una nuova vita. “La mia compagna Lara ed io abbiamo visitato Ibiza qualche tempo fa per incontrare degli amici, e ci siamo innamorati del posto e abbiamo deciso di stabilirci” ha dichiarato in un’intervista per DiPiùTV. “Quando sono via per lavoro, mi manca molto mio figlio Matteo. A Ibiza, lui è ben curato e l’isola offre molte attività adatte ai bambini” ha aggiunto l’attore.