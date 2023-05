A breve uscirà la terza stagione di “The Kardashians“, il reality televisivo statunitense incentrato sulla vita personale e lavorativa della famiglia Kardashian-Jenner. Ma, chi è la più ricca delle sorelle Kardashian? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Chi è la più ricca delle sorelle Kardashian?

La famiglia Kardashian è una delle famiglie più famose al mondo. Chi è la più ricca tra le sorelle? Al primo posto c’è Kim Kardashian, con un patrimonio netto che si aggira sui 787 milioni di dollari, ovvero circa 650 milioni di euro. Al secondo posto tra le sorelle Kardashian abbiamo Khloé Kardashian con 38 milioni di dollari e al terzo Kourtney Kardashian con 34 milioni di dollari. La madre delle tre donne, Kris Jenner, avrebbe un patrimonio di circa 146 milioni di dollari.

Per quanto invece riguarda le sorelle Jenner, il patrimonio di Kylie si aggira sui 642 milioni di dollari, mentre quello della sorella Kendall sui 39 milioni.

The Kardashians 3: in arrivo la terza stagione

Il 25 maggio 2023 uscirà la terza stagione della serie “The Kardashians”. Liti, scenate e drammi saranno all’ordine del giorno, in una stagione che si prospetta tutt’altro che tranquilla. La seconda stagione si è conclusa con i preparativi del matrimonio tra Kourtney Kardashian e Travis Barker, abbiamo visto sia la scelta della location sia quella dei vestiti, mentre non è stato mostrato nulla della cerimonia che si è tenuta a Portofino. Molto probabilmente la terza stagione partirà proprio da qui. Nella famiglia Kardashian-Jenner sono successe davvero tante cose durante lo scorso anno, come la fine delle storie d’amore tra Kim Kardashian e il comico del “Saturday Night Live” Pete Davidson e quella tra Kendall Jenner e Devin Booker. Nel trailer ufficiale della terza stagione si vede inoltre Kim che piange a dirotto mentre parla de divorzio con il rapper Kanye West, il quale l’ha anche criticata duramente sui social accusandola di non essere sempre una buona madre. Molta paura per Khloé Kardashian che ha dovuto subire un delicato intervento chirurgico al viso per togliere un melanoma. Tra gli argomenti trattati in questa nuova stagione ci sono la maternità surrogata, la co-genitorialità e gli standard di bellezza fissati dai membri della famiglia. Ci sarà anche una lite molto forte, quella tra Kim e Kourtney, la quale ha accusato la sorella di aver approfittato del suo matrimonio per iniziare a collaborare con Dolce & Gabbana.

Nel cast ci sarà anche il gradito ritorno di Scott Disick. Potrebbe apparire anche Kanye West, magari con il suo matrimonio lampo con Bianca Censori.

Queste le parole di Kris Jenner circa la nuova stagione:

“Sono davvero brava a essere calma quando c’è turbolenza, a questo è stato un anno vorticoso.”

The Kardashians 3: quando esce e dove vedere la terza stagione

La terza stagione di “The Kardashians” uscirà giovedì 25 maggio 2023, quando verrà rilasciato il primo episodio sulla piattaforma di streaming Disney Plus. Ogni giovedì verrà rilasciato un nuovo episodio per un totale di 10 episodi. Per usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento a Disney Plus scegliendo tra quello mensile e quello annuale.