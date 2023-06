Irene Forti è la fidanzata di Alessandro Borghi, nonché mamma di suo figlio. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Irene Forti, chi è?

Irene Forti è una modella e una manager e vive tra Roma e Londra. Irene è nata nel 1982 ma non si conosce il giorno di nascita. Sono poche in realtà le informazioni su di lei, sappiamo che è molto legata alla sua famiglia, che ha conseguito la laurea in Economia Aziendale alla Luiss nel 2013 e poi che si è specializzata in gestione delle Risorse Umane e Amministrazione del Personale. Irene Forti è una consulente di HomeMeansCasa, ovvero di una società di coaching psicologico, che si occupa dello sviluppo dei contenuti, di progetti e idee artistiche e di intrattenimento per film, serie televisive e produzioni teatrali. Pare che Irene abbia inoltre collezionato diverse esperienze lavorative in negozi e aziende, per quanto riguarda la gestione delle aziende. Sarebbe infatti stata a capo di una grande aziende nel Regno Unito, in cui selezionava il personale, e anche per una famosa accademia londinese di gioielli.

Irene ha diversi tatuaggi, soprattutto sulle braccia, è una grande amante degli animali, in particolare dei gatti, è una grande tifosa della Roma, nonostante la madre juventina e il padre laziale, e ama leggere, il suo libro preferito è “Lucia Re” di Learco Pignagnoli e Daniele Benati.

Irene Forti e Alessandro Borghi

Da più di due anni Irene Forti è fidanzata con l’attore Alessandro Borghi. I due sono molto riservati sulla loro storia d’amore ma sembrano proprio molto innamorati. Lo scorso anno in un’intervista a “Io Donna” Borghi aveva detto che “credo che gli uomini da soli abbiano poche chance di essere interessanti. Devono sempre essere accompagnati, se ci riescono, da una donna più interessante di loro: io adesso ce l’ho.” L’attore, candidato ai David di Donatello come attore protagonisti nel film “Le otto montagne“, ha dichiarato di essere molto innamorato di Irene e che grazie a lei ha incominciato anche lui a leggere libri. Alessandro Borghi è un attore molto noto, specialmente per le serie televisive quali “Distretto di polizia”, “Romanzo Criminale – La serie”, “Che Dio ci aiuti”, “Squadra mobile “,”Suburra – La serie” e per il film “Sulla mia pelle” dove interpreta Stefanon Cucchi.

Irene Forti e Alessandro Borghi sono diventati genitori

Un paio di mesi fa Irene Forti e Alessandro Borghi sono diventati genitori di un bambino, chiamato Heima, nome scelto dopo un viaggio insieme in Islanda, la loro guida ha raccontato loro che c’è un parola che si usa per dire che si è a casa ma allo stesso tempo nel mondo, e quella parola è Heima. Irene e Alessandro sono infatti entrambi grandi appassionati di montagna. Dopo la nascita di Hemia, la vita dei neo genitori è inevitabilmente cambiata, queste le parole dell’attore dopo la nascita del figlio: “sto molto bene perché è arrivata questa cosa nella nostra vita, che ci fa dormire poco, però ci costringe a farci un sacco di domande. Quando ho visto mio figlio la prima volta è come se ci fossimo riconosciuti, è come se mi avesse guardato e mi avesse detto ‘ah allora sei tu mio padre eh”.