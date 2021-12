Ritratto di Fabiana Flosi, la moglie di Bernie Ecclestone e nuova vicepresidente FIA. E Bernie dice: “Saprà come comportarsi anche in questa nuova sfida”.

Fabiana Ecclestone, la nomina a vicepresidente FIA

Oltre allo sceicco di Dubai, l’ex pilota di rally Mohammed Ben Sulayem, la FIA, Federazione Internazionale dell’Automobile, ha anche un nuovo vicepresidente per il Sud America.

Si tratta dell’ex modella brasiliana e avvocatessa 45enne Fabiana Flosi, la moglie di Bernie Ecclestone, l’ex capo assoluto della Formula 1, oggi ultra 90enne. È la prima donna in assoluto ad essersi anche solo candidata per quel ruolo.

Fabiana Ecclestone, il passato della moglie di Bernie

Fabiana Flosi è nata in Brasile nel 1976, e ha origini italiane. Dopo aver fatto la modella si è costruita una solida carriera da avvocato e imprenditrice, lavorando nel mondo dei motori soprattutto nel settore del marketing.

Nonostante gli obiettivi professionali raggiunti, i media le hanno dedicato grande attenzione solo al momento delle prime voci di una possibile relazione sentimentale con il futuro marito, quello che già era uno degli uomini più potenti della F1. Il primo incontro tra Fabiana e Bernie Ecclestone avvenne nel 2009, quando lei era responsabile marketing del Gran Premio del Brasile. Dopo tre anni, con l’imprenditore che aveva già divorziato dalla prima moglie croata Slavica Radic, i due si sono sposati, nonostante la differenza d’età di 46 anni.

Nell’estate 2020, l’89enne Bernie Ecclestone, già papà di tre figlie femmine di età compresa tra i 65 e 31 anni Deborah, Tamara e Petra, ha dato il benvenuto anche al primo figlio maschio, battezzato Ace.

Questo il primo commento di Bernie alla notizia della nomina della moglie come vicepresidente FIA: “Sarò sempre pronto ad aiutarla e darle qualche suggerimento, ma Fabiana è già al lavoro nel suo team, e saprà come comportarsi anche in questa nuova sfida.”