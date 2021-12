Sarà un 2022 all’insegna dell’inclusività per l’America. Dopo Susan Arnold che ad inizio anno subentrerà a Bob Iger ai vertici della Disney, la multinazionale dei film d’animazione più famosa al mondo, è un’altra donna ad ottenere un ruolo di rilievo negli Stati Uniti.

Stiamo parlando di Keechant Sewell, che entrerà nella storia della lotta al crimine per essere la prima donna afroamericana, a diventare capo della polizia di New York. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua storia e sui successi in campo lavorativo che l’hanno portata ad ottenere questo risultato, a tutti gli effetti, storico.

Chi è Keechant Sewell

Classe 1972, sulla vita di Keechant Sewell non si sa moltissimo. Ma dalle poche informazioni reperite, siamo in grado di dire che la donna entra in contatto con il mondo dei militari e della giustizia americana sin dalla più tenera età, è infatti figlia di un marine una famosa branca delle forze armate degli Stati Uniti d’America.

Da quello che sappiamo, la Sewell ha passato tutta la sua infanzia nel distretto del Queens conosciuta per essere una delle periferie più estese di New York, città che oggi ha il compito di proteggere e per 23 anni ha lavorato nel dipartimento di polizia della contea di Nissau e nel 2020 ha preso le redini della divisione investigativa.

Durante la sua carriera Keechant Sewell si è distinta per il proprio impegno anche nei casi più difficili. Ha infatti guidato l’unità narcotici e ha anche partecipato a negoziazioni in casi di ostaggi. Una dedizione al lavoro che l’ha portata appunto, alla nomina a capo della polizia di New York. Un segnale chiaro in tempi in cui si lotta ancora in nome dell’inclusività.

A consegnarle la guida della sicurezza della città è stato il neosindaco di New York Eric Adams che sarà in carica con l’inizio del nuovo anno, prendendo il posto del sindaco Bill De Blasio. Adams ha spiegato che a colpirlo di Keechant Sewell è stata la sua intelligenza emotiva, elemento fondamentale per svolgere al meglio questo lavoro e l’ha quindi scelta per proseguire nella riforma della polizia newyorkese.

Si apre un nuovo importante capitolo per gli Stati Uniti

Quello di Keechant Sewell a capo della polizia di New York è un ulteriore importantissimo passo che avvicina sempre di più alla parità di genere e allo stesso modo, allontana dalle disciminazioni raziali che in questi anni hanno purtroppo caratterizzato le cronache degli Stati Uniti.

In un periodo in cui le donne capo hanno sempre dovuto dimostrare di più rispetto alle controparti maschili, Keechant Sewell è anche un esempio (certamente non l’unico, per fortuna) di donna capace che ha saputo brillare per i suoi valori e il suo impegno in un campo generalmente considerato prerogativa degli uomini e ancora di più degli uomini bianchi. Un esempio per tutte le donne di oggi e future, di quanto con la volontà e la passione, si possano raggiungere davvero ottimi risultati in qualsiasi ambito.