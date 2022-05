La sera del 28 maggio si disputerà l’attesissima finale dell’edizione 2022 della Champions League. A Parigi si sfideranno le fortissime compagini del Real Madrid e del Liverpool, due delle squadre con maggior tradizione europea. Prima della partita, come di consueto, ci sarà però un’esibizione canora, quest’anno affidata alla bella voce di Camila Cabello.

Camila Cabello si esibirà prima della finale di Champions League: l’intervista

La cantante americana, ma di origini cubane, ha rilasciato alcune dichiarazioni a ‘Uefa.com‘, con cui ha raccontato le sue emozioni per la serata di oggi: “Sono entusiasta! Qualche ora fa ero un po’ nervosa, ma adesso non vedo l’ora. Mio padre è messicano, io ho sangue latino, quindi il calcio è una parte importante della nostra cultura e tifo per il Messico ogni volta che gioca.

Penso che ‘Don’t Go Yet‘ – la versione che abbiamo preparato per la cerimonia – possa entusiasmare il pubblico, così come ‘Bam Bam‘.” E proprio ‘Bam Bam’ è uno dei singoli di maggior successo della cantante nominata per la vittoria del GRAMMY Award e più volte disco di platino.

La passione per il calcio e la partita di questa sera

La Cabello ha racontato di aver sempre avuto una forte passione per il calcio, sport da lei sempre amato, ma che non è mai riuscita a seguire dal vivo, prima di oggi: “Il calcio è di gran lunga il mio sport preferito e ho sempre desiderato andare a vedere una partita dal vivo.

È l’unico sport che riesco a guardare, capendo perfettamente cosa sta succedendo. In passato non sono riuscita mai a vedere una partita dal vivo per via dei miei tanti impegni lavorativi, e quindi questa sarà la mia prima volta. Sono emozionata anche per questo.” E quando le chiedono per chi farà il tifo, la risposta arriva pronta, senza però sbilanciarsi: “Tifo per entrambi. Se sono nervosa io, posso solo immaginare come si sentano i calciatori in questo momento.”

Chi è Camila Cabello: tutte le curiosità

L’artista è nata il 3 marzo del 1997 a Cojimar, a Cuba. Trasferitasi negli Stati Uniti con la sua famiglia, fin da piccola ha iniziato a sviluppare una grande passione per il canto.

La consacrazione arriverà per lei grazie a X Factor USA, il talent show al quale parteciperà insieme a 4 altre colleghe con cui fonderà la girl band delle Fifth Harmony.

Camila Cabello sarà la prima a lasciare il gruppo prima dello scioglimento: nel 2016 annuncia di voler intraprendere una carriera solista che prenderà ufficialmente il via nel 2018 con il suo primo vero disco, Camila.

Ad oggi l’artista, che ha alle spalle una lunga relazione con Shawn Mendes, ha all’attivo tre album: l’ultimo, Familia, è uscito l’8 aprile 2022.