Il mondo dello spettacolo le ha accolte da subito tra i suoi ranghi grazie alla loro straordinaria bellezza e simpatia. Sono le figlie di Sinisa Mihajlovic, l’allenatore del Bologna (che ha sofferto di una brutta forma di cancro), modelle e influencers.

Ma chi sono Viktorija e Virginia Mihajlovic e cosa c’è da sapere su di loro?

Chi sono Viktorija e Virginia Mihajlovic

Figlie d’arte, classe 1997 e 1998, Viktorija e Virginia nascono dall’amore tra Sinisa Mihajlovic (il famoso ex allenatore del Milan, Sampdoria, Torino e Bologna) e Arianna Rapaccioni, ex soubrette televisiva che possiamo ricordare in programmi degli anni ’90 come Luna Park in onda sulla Rai.

La famiglia non è composta solamente dalle due sorelle.

I figli della coppia, infatti, sono cinque in totale: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. I figli maschi sono tutti inevitabilmente legati al mondo del calcio, che frequentano e amano fin da quando sono piccini, mentre le sorelle si dedicano come la mamma al mondo dello spettacolo (anche se in questo caso più a quello dei social network).

Viktorija, biondissima e con gli occhi verdi, studia psicologia a Roma. La sua prima apparizione televisiva risale al 2018, quando insieme a Le Iene ha organizzato uno scherzo al papà Sinisa in cui fingeva di avere una relazione con un ragazzo a lui non gradito.

Viktorija ha un rapport molto speciale con il padre (che non nasconde di riservare a lei una particolare attenzione) e, nel 2020, ha pubblicato un libro dedicato a lui: “Sinisa, mio padre”.

Virginia, la sorella dai capelli bruni, ha un vastissimo seguito sui social e ha intrapreso la carriera da modella. Attualmente Virginia vive tra Roma (città dove risiede la sua famiglia) e Pordenone (dove si è trasferita dal 2018 con il fidanzato). La modella ha una relazione stabile con il calciatore Alessandro Vogliacco, conosciuto quando ancora giocava nella Juventus Primavera.

La partecipazione all’Isola dei Famosi

Le sorelle Mihajlovic hanno partecipato nel 2019 al reality l’Isola dei Famosi. Sia Viktorija che Virginia sono partire per l’esperienza piene di entusiasmo ma le difficoltà del programma si sono fatte sentire dopo circa un mese di permanenza sull’isola. Alla settima puntata, il televoto ha deciso (con un netto 52%) che a uscire dal programma dovessero essere proprio le figlie di Sinisa.

Sull’isola le sorelle si sono scontrate diverse volte con la naufraga Soleil Stasi che le accusava di non darsi abbastanza da fare. Forse questo è stato uno dei motivi per i quali le sorelle Mihajlovic si sono mostrate felici della loro uscita. Il papà, prima di vederle partire, aveva raccomandato loro sono una cosa: