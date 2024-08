Tutti parlano di lei, Chappell Roan, la regina indiscussa del lesbian pop. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chappel Roan, chi è la regina indiscussa del lesbian pop: età, biografia

Chappell Roan è una cantautrice statunitense, il cui vero nome è Kayleight Rose Amstutz. E’ nata Willard, nello Stato del Missouri, il 19 febbraio del 1998, ha quindi 26 anni ed è del segno zodiacale dell’Acquario. Chappell è la primogenita di quattro figli ed è cresciuta in un campeggio per roulotte, ricevendo una educazione di stampo cristiano e conservatore. Quando era piccola frequentava i fatti la chiesa tre volte a settimana. All’età di 10 anni ha cominciato a suonare il pianoforte e a 13 anni si è esibita per la prima volta in un talent show organizzato dalla scuola che frequentava. A 14 anni ha partecipato alle audizioni di “American’s Got Talent”, ma non è stata ammessa. Chappel ha cominciato poi a pubblicare cover su Youtube attirando così l’attenzione di diverse etichette discografiche. Durante l’adolescenza ha iniziato a scrivere canzoni e la sua carriera musicale ha avuto inizio. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha già 3,4 milioni di follower.

Chappell Roan, chi è la regina indiscussa del lesbian pop: la carriera

Chappell Roan ha iniziato al sua carriera musicale nel 2015, quando ha pubblicato su Youtube “Die Young“, canzone da lei scritta. Dopodiché è volata a New York dove ha preso parte a degli showcase musicali e ha firmato un contratto con l’etichetta discografica Atlantic Records. E’ allora che scelse di chiamarsi Chappell, in onore di suo nonno Dennis Chappell, morto per colpa di un cancro nel 2016. Nel corso della sua carriera. Chappell Roan ha anche aperto diversi concerti di artisti famosi, quali il “Lay It On Me Tour”, di Vance Joy, il “Suor Tour” di Olivia Rodrigo, il “Girl Of My Dreams Tour” di Fletcher e il “Guts World Tour” sempre di Olivia Rodrigo. Oggi Chappell Roan è la 116 artista ascoltata su Spotify e il suo ultimo singolo “Good Luck, Babe!”, ha già oltre 300 milioni di stream sulla piattaforma. Sul palco del Coachella Festival, Chappell Roan è salita sul palco e prima di esibirsi ha detto “sono l’artista preferita del tuo artista preferito”.

Chappell Roan, chi è la regina indiscussa del lesbian pop: la vita privata

La Amstutz ha descritto il suo Chappell Roan come il suo personaggio drag, paragonandolo ad Hannah Montana per Miley Cyrus. Chappell si è dichiarata lesbica, i suoi testi parlano del suo percorsa di scoperta queer, e sono apertamente LGBTQIA+. Durante i suoi concerti, Chappell Roan ha anche invitato le drag locali a esibirsi sul palco assieme a lei, dando loro tanta visibilità. Chappell Roan ha inoltre devoluto un dollaro per ogni biglietto venduto ai concerti in Tennessee, Arkansas e Iowa al GLO Center, che si occupa di sostenere la comunità LGBTQIA+. Negli Stati Uniti è già famosissima, ma siamo certi lo diventerà presto anche da noi.