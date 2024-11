Il vestito in velluto è il capo must have dell'inverno 2024-2025.

Il capo must have dell’inverno 2024 2025? Il vestito in velluto! Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono i modelli di tendenza.

Vestito in velluto: il capo di tendenza dell’inverno 2024 2025

Non manca tantissimo all’inverno e, tra i capi di tendenza per la prossima stagione fredda, troviamo il vestito in velluto, che si appresta a essere davvero il capo passe-partout dei prossimi mesi. Il velvet dress è tornato quindi prepotentemente di moda, perfetto sia per eventi formali, come una cerimonia, ma anche per essere indossato nella quotidianità. Anche sulle ultime passerelle abbiamo visto diverse Maison presentare capi in velluto, da Gucci a Schiaparelli, passando per Carolina Herrera e Burberry. Insomma, il velvet dress è senza dubbio il capo must have dell’inverno 2024 2025. Ma andiamo adesso a vedere insieme quali sono i modelli di tendenza.

Vestito in velluto: i modelli di tendenza per l’inverno 2024 2025

Come abbiamo appena visto, il capo must have per l’inverno 2024 2025 è il velvet dress, perfetto sia per cerimonie ed eventi formali ma anche per la vita di tutti i giorni. Ma andiamo ora a vedere insieme quali sono i modelli di tendenza per la prossima stagione fredda:

Vestito in velluto lungo : perfetto per essere indossato per una cerimonia, elegante, raffinato e femminile, non può proprio mancare nel nostro armadio. Di tendenza di colore nero o bordeaux che, tra l’altro, è il colore di tendenza dell’autunno inverno 2024 2025.

Vestito in velluto mini: per chi ama osare, il velvet dress mini è il capo su cui puntare, perfetto ad esempio per una cena romantica. Oltre al nero via libera anche agli abiti mini in velluto colorati, dal blu elettrico al rosa bubblegum, per un look eccentrico e indimenticabile.

Vestito in velluto cut-out: per un look più sexy, ecco il velvet dress cut-out, in grado di valorizzare al meglio la figura. Ideale per una serata in discoteca.

Vestito in velluto: idee di outfit

Dopo aver visto quelli che sono i modelli di velvet dress di tendenza per l’inverno 2024 2025, andiamo insieme a vedere alcune idee di outfit da cui prendere ispirazione:

Stivali: per un look da ufficio possiamo indossare un vestito in velluto lungo, magari sui toni scuri, da abbinare a un paio di stivali cuissard e a un cappotto lungo.

Décolleté: per un look elegante ecco che un paio di décolleté con tacco sono perfette da abbinare a un velvet dress cut-out, magari in versione mini.

Collant : un vestito mini in velluto questo inverno va indossato rigorosamente con i collant, magari scuri se il vestito è scuro. Ai piedi stivaletti o décolleté, a seconda dell'occasione.

Cappotto: il soprabito ideale per un vestito in velluto, che sia lungo o mini, è il cappotto, magari unito a una sciarpa elegante.

Clutch: per rendere il look ancora più formale, quindi addato a una cerimonia, puntare su clutch gioiello o su una mini bag.

Queste sono quindi alcune idee di outfit con un vestito in velluto. E voi, quale preferite?