Cecilia Rodriguez non è incinta: “Ma non vedo l’ora”

Cecilia Rodriguez ha smentito la notizia circolata i giorni scorsi e secondo cui sarebbe stata in attesa del suo primo figlio.

Cecilia Rodriguez incinta: la smentita

Cecilia Rodriguez, sorella minore di Belen e fidanzata di Ignazio Moser, ha smentito le notizie secondo cui sarebbe stata in attesa del suo primo bebè.

La fidanzata di Ignazio è però tornata a precisare che le piacerebbe presto avere un figlio che possa essere vicino come età ai suoi cuginetti, Santiago e Luna Marì.

“Ci tenevo a dire che non sono incinta, ma ho la faccia di una incinta? Magari, ma non lo sono. Quando sarà il momento ve lo dirò, perché non vedo l’ora. Sono della teoria che ogni cosa, soprattutto una cosa così importante come un figlio, debba arrivare al momento giusto.

Quindi serenità”, ha dichiarato la modella.

Cecilia Rodriguez: la gravidanza di Belen

Cecilia e Ignazio stanno insieme dal 2017 e nel 2020, mentre circolava la medesima indiscrezione in merito alla sua presunta gravidanza, era stato il papà di Ignazio ad affermare: “E dai, questo sarà il quarto (nipote, ndr) che arriva”. Cecilia ha recentemente svelato che vivere da vicino la gravidanza di sua sorella maggiore le avrebbe fatto venire ancora di più la voglia di crearsi al più presto una famiglia insieme al compagno conosciuto nella casa del GF Vip.

Cecilia Rodriguez e Ignazio

Cecilia Rodriguez e Ignazio sono presto andati a convivere nella casa della top model a Milano. I due si sono conosciuti al GF Vip e ben presto i loro sentimenti sono diventati tanto importanti da spingere Cecilia a mettere fine alla sua storia con Francesco Monte (oggi legato a Isabella De Candia). La giovane modella sembra davvero felice accanto al suo fidanzato e in tanti si chiedono se presto i due confermeranno davvero di aspettare un bebè.