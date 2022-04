Dopo l’ultima diretta dell’Isola dei Famosi Cecilia Rodriguez ha scritto un post per dimostrare la sua solidarietà verso il fratello Jeremias e il padre Gustavo.

Cecilia Rodriguez difende Jeremias e il padre

All’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo si sono attirati contro parecchie critiche e in particolare il fratello minore di Belen è finito nell‘occhio del ciclone per essersi rivolto all’opinionista Vladimir Luxuria al maschile, dicendole “bravo, hai sempre ragione tu”.

Sui social Cecilia Rodriguez ha espresso la sua solidarietà verso il fratello e il padre con un post in cui ha scritto: “Mormora la gente, mormora. Falla tacere praticando l’allegria. Sono lì con voi, in ogni passo che fatte, siete veri e ne vado fiera di questo. Vi amo, non vedo l’ora di abbracciarvi”.

Il suo messaggio non è piaciuto ai fan e in tanti l’hanno criticata per non aver espresso un parere obiettivo sul comportamento del fratello, che nel frattempo ha chiesto agli altri naufraghi di mandarlo in nomination pur di lasciare il programma.

Jeremias offende Vladimir Luxuria

Sui social si è scatenato un vero e proprio putiferio contro Jeremias Rodriguez per i termini da lui usati nei confronti di Vladimir Luxuria. “Non ho nulla da dire, va bene così. Nulla da dire, mi va bene, avete sempre ragione voi, principalmenre Vladimir. Bravi, complimenti. Non dico nulla, avete ragione voi, siete i numeri uno. Chiedo scusa a tutta Italia perché voi siete grandi e avete ragione. Principalmente Vladimir ha semp ragione, bravi.

Penso che siete dei fenomeni, avete tutti ragione. Nicolas è il numero uno, fenomeno pure lui”, ha dichiarato Jeremias contro il cast del programma, e infine: “Sì, bravo anche Vladimir, hai ragione. Cioè brava”. La produzione dello show prenderà provvedimenti contro di lui?