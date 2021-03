Nota per essere la sorella della famosa Belen è riuscita oggi ad affermarsi nel mondo della moda, della televisione e del web. Ecco chi è Cecilia Rodriguez.

Chi è Cecilia Rodriguez

Cecilia Rodriguez ( Buenos Aires, 18 marzo 1990) è una modella e influencer argentina.

Cresce nel bel paese del Sud America con il padre Gustavo, la madre Veronica, la sorella Belen e il fratello Jeremias. Uniti fin dall’infanzia i tre si ritrovano una volta emigrati tutti in Italia potendo rivivere il bel rapporto che ha caratterizzato i loro anni in Argentina.

Fin da giovane prova a fare la modella ottenendo discreto successo nel suo paese, per poi trasferirsi in Italia e ottenerne ancora di più. A soli 18 anni infatti oltre a lavorare in questo ambiente viene scelta per partecipare a trasmissioni televisive come “Chiambretti Night” e “Stiamo tutti bene”.

Il successo con i Reality Show

Ottiene grande successo però quando partecipa ad alcuni reality show della televisione italiana. Diventa nota al pubblico, infatti, quando nel 2015 partecipa a “L’isola dei famosi”.

Durante il programma riesce a farsi amare dal pubblico classificandosi al terzo posto dietro le Donatella e Brice Martinet.

Torna sul piccolo schermo con la partecipazione al programma “Grande Fratello Vip” che la vede in coppia con il fratello Jeremias. Il programma mostra il grande legame tra i due e inoltre fa emergere alcune dinamiche della sua vita privata che la renderanno l’argomento preferito dei giornali scandalistici.

La vita privata e i progetti personali

Quando entra nella casa del Grande Fratello, la giovane modella è infatti fidanzata con l’ex tronista di Uomini e donne Francesco Monte. L’amore tra i due si interrompe dopo quattro anni quando lei conosce durante il reality show Ignazio Moser.

I due iniziano una storia d’amore che prosegue anche una volta finito il programma e dura fino al 2020 quando decidono di prendersi una pausa. Non dura molto però e infatti con la fine dell’estate decidono di rimettersi insieme.

Cecilia è una persona molto appassionata e sensibile agli affetti. Produce insieme alla sorella la linea di costumi “Me Fui” e tratta con grande amore le poche persone che reputa importanti nella sua vita. Noto inoltre un tatuaggio dedicato ad un’amica scomparsa che porta con amore sul braccio destro.