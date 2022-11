Cecilia e Ignazio si sposano: la reazione del padre

Il padre di Ignazio Moser non sembra essere entusiasta per le nozze di suo figlio e Cecilia. Tutto quello che c'è da sapere.

Ignazio Moser ha fatto la sua fatidica proposta alla fidanzata, Cecilia Rodriguez, ma la reazione di suo padre, Francesco Moser, non è stata quella che ci si sarebbe potuto aspettare.

Cecilia Rodriguez e Ignazio sposi: la reazione del padre

In queste ore Francesco Moser, padre di Ignazio Moser, ha rotto il silenzio in merito alla fatidica proposta di nozze fatta da suo figlio alla modella Cecilia Rodriguez, sua fidanzata da 4 anni.

La proposta è stata raccontata dai due attraverso alcuni video sui social e in tanti sono impazienti di sapere se presto la coppia annuncerà anche l’arrivo di un bebè.

A differenza dei fan – che hanno accolto con gioia la notizia del matrimonio – sembra che il padre di Ignazio, Francesco Moser, non abbia fatto i salti di gioia. Lui stesso ha infatti svelato che i due verranno a casa sua in Trentino per annunciare il fidanzamento, questione a cui non avrebbe potuto opporsi né accondiscendere perché “ne sarebbe stato solamente messo a parte”.

A seguire il padre di Moser ha anche scagliato una frecciatina contro Chechu, affermando che durante il lockdown del 2020 lei fosse solita cucinare sempre “anche se quello non è il suo mestiere”.

“Mi hanno telefonato per dire che sarebbero venuti qui in Trentino per fare l’annuncio”, ha affermato il papà di Ignazio, e ancora: “Ne ho preso atto, mica posso dire sì o no. Io non posso fare altro che guardare, mica posso comandarli.

Ormai sono fidanzati da anni, mica possono restare fidanzati tutta la vita. Speriamo che vada tutto bene”.

La coppia commenterà quanto affermato dal padre di Ignazio Moser in merito alle loro attesissime nozze?