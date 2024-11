Siete tra coloro che appena sveglie controllano lo smartphone? Bene, sarebbe meglio non farlo. All’interno di questo articolo scopriremo insieme perché.

Controllare lo smartphone appena sveglie: non è una buona idea

Quante di noi appena sveglie al mattino, ancora prima di uscire dal letto prendiamo lo smartphone per controllare messaggi, mail e per navigare sui social? La risposta credo sia tante, anzi tantissime. Viviamo in un epoca in cui se non abbiamo il controllo di tutto ciò che succede non stiamo bene e quindi, appena sveglie, è troppo difficile non cedere alla tentazione di prendere subito in mano al cellulare. Salvo ovviamente casi eccezionali nei quali si aspetta una messaggio e una notizia importante, sappiate che controllare il cellulare appena sveglie non è una buona idea, anzi sarebbe proprio una cosa da evitare. Adesso andiamo a vedere insieme quali sono i motivi per cui appunto bisognerebbe evitare di guardare lo smartphone appena sveglie.

Controllare lo smartphone appena sveglie: perché sarebbe meglio non farlo

Controllare lo smartphone appena sveglie non è una buona idea anzi può nuocere al nostro benessere. Come mai? Andiamo a scoprirlo insieme:

Luce blu: siccome i cellulari, o i dispositivi in generale, emettono una luce blu che stata collegata al rilascio del cortisolo, ovvero l’ormone dello stress, prendere in mano lo smartphone appena svegli può generare una sensazione di ansia che rischia di compromettere la giornata.

Concentrazione: guardare subito il cellulare appena sveglie toglie la possibilità di concentrarsi prima sul proprio benessere, sul fare una corretta skincare routine e una sana colazione. Messaggi o notizie possono infatti porci subito in uno stato negativo e di conseguenza potremmo trascurare quelle azioni indispensabili per la nostra salute e il nostro benessere.

Disconnessione: per chi vive con altre persone, che siano coinquilini, amici, famigliari o compagni, il guardare subito il cellulare al mattino può disconnetterci da chi abbiamo accanto. Il mattino presto è invece un momento speciale per condividere esperienze e pensieri con chi ci è vicino ma, troppo spesso, ciò che accade fuori ci prende tutta l'attenzione.

Sogni: guardare subito il cellulare può anche influire sul ricordo di ciò che abbiamo sognato durante la notte.

Controllare lo smartphone appena sveglie: consigli per smettere di farlo

Salvo appunto situazioni eccezionali, guardare il cellulare appena sveglie è una cattiva abitudine che prima si lascia andare meglio è. Abbiamo visto quali sono tutte le conseguenze negative, quindi la domanda è una: è meglio essere subito connessi con il resto del mondo o stare bene? Sperando che la risposta sia per tutte voi lo stare bene, vediamo insieme un paio di consigli per smettere di guardare lo smartphone appena sveglie: