Carola Puddu e Luigi Strangis sono stati tra i protagonisti dell’edizione di Amici di Maria De Filippi 2021. Tra loro si era creato un rapporto speciale, che molti pensavano avrebbe potuto continuare anche dopo il programma, ma così non è stato.

Carola Puddu: “La storia d’amore con Luigi Strangis non è mai esistita”

La situazione è stata chiarita dalla stessa Carola Puddu sul settimanale DiPiù. “Quella che ho vissuto con Luigi è stata una storia d’amore che in realtà non è mai esistita. Perché dopo quel momento di emozione e fragilità tra di noi non c’è e non c’è stata una relazione. Non c’è stato più nulla”, ha dichiarato la ballerina.

“Sono solo ipotesi, perché di fatto non c’è mai stata questa possibilità di scegliere o di scegliersi.

Siamo rimasti amici, punto. Ma niente di più. La vita va avanti e la mia, ora, mi piace tantissimo”, ha spiegato Puddu.

Il suo ricordo più bello ad Amici è la puntata dell’8 novembre

La ballerina ha raccontato il suo ricordo più bello ad Amici, ovvero quando, nella puntata dell’8 novembre 2021, Luigi Strangis ha cantato per la prima volta il suo inedito, ricevendo il massimo di consensi positivi.

Lo stesso giorno, ha anche incontrato Loredana Bertè e Roberto Saviano.

Carola Puddu è invaghita di LDA?

Carola Puddu ha approfittato dell’intervista anche per smentire le voci di un suo interesse verso LDA, per le quali, ha detto, non ha potuto che farsi una risata.

