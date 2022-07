Pace fatta tra Fedez e Rovazzi: i due artisti si sono chiariti e hanno deposto l’ascia di guerra dopo aver vissuto un lungo periodo di lontananza.

Pace fatta tra Fedez e Rovazzi: le storie su Instagram

Dopo la pace con J-Ax, Fedez si è riappacificato anche con il collega Fabio Rovazzi: i due, infatti, si erano allontanati a seguito di alcune incomprensioni.

Le tensioni, tuttavia, sembrano ormai essere soltanto un ricordo lontano, come testimonia lo scatto pubblicato tra le storie di Instagram di Fedez, ricondiviso anche da Rovazzi. La foto mostra i due artisti insieme mentre si scambiano un bacio affettuoso.

Prima di annunciare in via ufficiale la pace fatta anche con Rovazzi, Fedez aveva lasciato intendere di volersi riavvicinare all’artista in occasione del concerto Love Mi con il quale è stato consacrato il ritorno del duo Fedez-J-Ax.

In questa circostanza, infatti, il rapper aveva dichiarato: “Rovazzi sta bene, mi ha scritto dopo il concerto che ha fatto tardi sennò sarebbe venuto. Quindi sta bene”.

Il riavvicinamento tra Fedez e J-Ax

Per quanto riguarda J-Ax, invece, lo scorso maggio Fedez aveva annunciato su Instagram che i due artisti si erano chiariti e che avevano superato le acredini che avevano causato la temporanea rottura della loro amicizia.

Entrambi i cantanti, infatti, avevano postato delle foto corredate dal seguente messaggio: “Ed eccoci qua, con un po’ di capelli bianchi in più, due padri, due mariti e forse un po’ più adulti di prima. Abbiamo imparato che è facile lasciarsi le persone alle spalle e che invece per mettere da parte l’orgoglio e tornare a riabbracciarsi anche quando ci si è fatto del male ci vuole coraggio“.

In un secondo momento, poi, J-Ax ha rivelato che il chiarimento si è verificato in concomitanza con i giorni in cui il marito di Chiara Ferragni ha ricevuto la diagnosi del tumore: “La vita è una strana coincidenza, ci siamo rivisti il giorno in cui Federico ha scoperto di avere il tumore al pancreas dopo esserci risentiti al telefono qualche giorno prima dopo 4 anni di silenzio”.