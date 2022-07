Aurora Ramazzotti si è “lamentata” di una foto in cui è con la madre Michelle Hunziker, sottolineando la differenza che esiste tra loro e alludendo al fatto che la showgirl sembrasse sua figlia.

Aurora Ramazzotti, la foto con la madre: “La figlia sembra lei”

Aurora Ramazzotti ha postato uno scatto che la ritrae in compagnia della madre Michelle Hunziker tra le sue Instagram Stories. La foto è stata corredata dalla seguente frase in sovrimpressione: “Boh, mia madre sembra mia figlia, ok”.

Con la sua osservazione, la primogenita di Eros Ramazzoti ha messo in evidenza con la sua irriverente e innata ironia il fatto che, nella fotografia, fosse sua madre Michelle Hunziker a sembrare sua figlia e non viceversa.

Aurora Ramazzotti, 25 anni, quindi, si è “lamentata” delle differenze relative all’aspetto fisico che la separano da mamma Michelle, 45 anni.

Il rapporto tra le due donne

Negli anni, Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker hanno spesso raccontato di avere un rapporto forte e intenso che somiglia più a quello di due amiche che a quello di madre e figlia.

A Verissimo, ad esempio, la showgirl ha raccontato di aver vissuto in “simbiosi” con la figlia ed essere cresciuta insieme a lei. Quando la Hunziker ha avuto la sua prima figlia, infatti, aveva appena 19 anni.

Nonostante il legame indissolubile che le tiene insieme, Aurora Ramazzotti ha rivelato di aver avuto problemi con la prorompente bellezza della madre che si sentiva in costante confronto con la showgirl. Sempre a Verissimo, infatti, in occasione di un’intervista del 2017, la ragazza aveva spiegato di aver sentito ripetere per tutta la sua infanzia quanto fosse bella la madre, facendole vivere una situazione di profondo disagio.

Le due donne, tuttavia, sembrano più affiatate che mai e hanno recentemente partecipato insieme al video del nuovo singolo di Eros Ramazzotti.