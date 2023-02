Carnevale 2023: idee trucco facili e veloci per i più piccoli

Non sapete come truccare i vostri bambini per Carnevale? Non temete, ci pensiamo noi! Ecco alcune idee trucco facili, veloci e divertenti.

Dopo anni di rinvii a causa della pandemia, finalmente da oggi 16 al 21 febbraio si tornerà a festeggiare in grande stile il Carnevale. Al via le classiche sfilate con i carri, giochi e coriandoli. E soprattutto… al via alle maschere più fantasiose! Scopriamo insieme alcune idee trucco semplici e veloci per i più piccoli.

Carnevale 2023: idee trucco per le bambine

Mercoledì Addams

Tra le maschere più ricercate per questo Carnevale c’è senza dubbio quella di Mercoledì Addams. Nonostante la seria presentata a fine dicembre sia stata pensata per un pubblico più grande, il personaggio ha ormai conquistato il cuore di tutti. Abbondante cipria sul volto per rendere l’incarnato pallido, sguardo cupo intensificato da ombretti scuri e labbra nere.

Farfalla

Tra i trucchi più tradizionali al primo posto troviamo la farfalla.

Picchietta con una spugnetta per il trucco un po’ di colore cercando di realizzare la forma di una farfalla. Dopodichè, con una matita nera o bianca, ripassa i contorni.

Unicorno

Molto amato dalle bambine anche l’unicorno. Disegnate sulla fronte il corno bianco e all’estremità degli occhi le ali. Ricalcate poi il tutto con un colore dalle tonalità più scure.

Decorazioni floreali

Ancora più semplice, potete optare per delle graziose decorazioni floreali.

Su una sola parte del viso o su entrambe. Potete sbizzarirvi con numerosi colori: viola, rosa, blu, giallo. È poi possibile impreziosire il trucco con dei brillantini.

Coccinella

Utilizza un po’ di blush rosso per colorare le palpebre e sali verso le sopracciglia, formando una specie di cerchio. Con una matita nera invece, disegna il corpo della coccinella con la testa, le antenne e le zampette sul naso. Non dimenticare i suoi graziosi pois.

Arcobaleno

L’arcobaleno è uno dei trucchi più semplici e veloci da creare. Ideale è utilizzare le splitcake, delle scatolino contenti strisce di colore. Basterà passare una spugnetta umida su di esse e passarla sulla pelle.

Carnevale 2023: idee trucco per i bambini

Gatto e Leone

Per i maschietti invece è molto gettonato il trucco da gatto e leone. Facilissimo da realizzare! Ti basterà disegnare su occhi e fronte il musetto di questi animali. Sul naso poi realizza i baffi.

Supereroi

Immancabile il trucco da supereroe: Batman, Superman, Spiderman, Capitan America e tanti altri. Le mascherine possono essere dipinte sul volto del bambino e sulla fronte si può disegnare il logo stilizzato del supereroe scelto.

Pirata

Sul mento e sulle labbra con un ombretto nero realizza l’effetto barbuto dell’uomo. Con la matita nera invece disegna la benda da pirata intorno agli occhi e dei baffi sopra le labbra. Aggiungi una bandana rossa ed il gioco è fatto!

Clown

Grande classico anche il clown. Colora completamente il viso di bianco. Con il rosso invece disegna una bocca sorridente ed il naso. Per i contorni degli occhi invece ti servirà una semplice matita nera. Concludi con una parrucca multicolor ed un simpatico papillon.

Personaggi dei cartoni animati

Molto amato per Carnevale anche il trucco ispirato ai numerosi personaggi dei cartoni animati. Tantissime idee sia per bambini che per bambine. Per i maschietti: Tartarughe Ninja, Minions, Pj Masks, Paw Patrol e Super Mario. Per le femminucce invece possiamo optare per Elsa di Frozen, Cenerentola, Biancaneve.