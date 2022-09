Carmen Di Pietro ha confessato il trauma che si starebbe portando dietro dalla sua partecipazione all’Isola dei Famosi.

Carmen Di Pietro: il trauma

Dopo aver rivelato di portare sempre con sé del cibo in borsetta (per paura di poter restare senza, dopo quanto passato all’Isola dei Famosi) Carmen Di Pietro ha confessato anche di riuscire a dormire unicamente sul pavimento.

La showgirl non ha fatto segreto di essersi anche recata da uno psicologo per cercare di risolvere questo tipo di problema. “Mi sono data tempo un mese ma se non ce la farò mi rivolgerò ad uno psicologo. Anche i miei figli si stupiscono che non riesca più a dormire sul letto, rifiutando le comodità, e che io faccia sei piani di scale pur di prendere un pacchetto di cracker”, ha confessato.

L’esperienza all’Isola dei Famosi

Nonostante abbia riportato alcuni traumi Carmen Di Pietro ha confessato che la sua esperienza all’Isola dei Famosi sarebbe stata per lei del tutto positiva, specialmente per quanto riguarda il suo rapporto con il figlio, Alessandro Iannoni. I due hanno deciso di partecipare insieme al programma e il loro rapporto è diventato ancora più saldo e profondo. La showgirl ha anche ammesso che un giorno non le dispiacerebbe tornare sull’Isola insieme a sua figlia Carmelina.