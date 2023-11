Una delle tendenze capelli per l’inverno 2024 è sicuramente lo chignon sfoggiato da Rosalia. Un’acconciatura che sta andando sempre più di moda, tra le celebrità e non solo, considerata sempre più cool, oltre che comodissima.

Capelli Inverno 2024: lo chignon di Rosalia è super cool

Nel 2023, tra le varie tendenze capelli, ha spiccato lo chignon, in tutte le sue interpretazioni. Un’acconciatura destinata ad essere in tendenza anche per l’inverno 2024, grazie alla sua versatilità. Tantissime celebrità hanno iniziato a sfoggiarlo, tanto da farlo diventare un trend di TikTok, protagonista anche di moltissime sfilate. Dalle versioni più basse a quelle più alte e con sfumature diverse, si tratta di una pettinatura molto comoda, ma anche molto cool, che è stata sfoggiata in qualsiasi modo durante l’anno in corso. Ed ora inizia anche a comparire nei look invernali di diverse celebrità. Dopo Deva Cassell, ha deciso di sfoggiare un meraviglioso chignon anche Rosalia, come riportato da Cosmopolitan. La cantante ha mostrato la sua acconciatura sul suo profilo Instagram, sfoggiando quello che sicuramente sarà lo chignon che riuscirà a conquistare l’autunno inverno 2023-2024. Stiamo parlando di uno chignon molto alto e corposo, un po’ scompigliato e con un finish naturale. Una pettinatura davvero molto versatile, facilmente riproducibile e in grado di conquistare tutti, adattandosi perfettamente ad ogni tipologia di look. È sicuramente una pettinatura che non sarà solo in tendenza tra le celebrità, ma anche tra le donne normali, da sfoggiare in diverse occasioni, tutti i giorni.

Tendenze capelli Inverno 2024, lo chignon di Rosalia: come replicarlo

Il primo consiglio per riprodurre lo chignon alto sfoggiato da Rosalia, come riportato da Cosmopolitan, è quello di riservarlo ai giorni precedenti al lavaggio dei capelli. Per quale motivo? Perché con le lunghezze lavate e pulite è molto più difficile riuscire a dare corpo alle acconciature e mantenerle durevoli lungo tutto l’arco della giornata o della serata. Seguendo questo consiglio, si può iniziare ad acconciare i capelli con la consapevolezza che quella sfoggiata dalla cantante è un’acconciatura davvero molto alta. La base dello chignon dovrà quindi essere fatta incorniciare dal punto più alto della nuca occipitale, senza andare troppo oltre nella sezione parietale. Una volta realizzata la coda, bisognerà attorcigliarla sia su se stessa che intorno alla base. Per riuscire ad ottenere un risultato scompigliato, come quello della cantante, non è necessario pettinare le ciocche alla perfezione. Anzi, seguendo le tendenze capelli, sappiamo che uno stile messy e naturale è proprio quello che va di moda e che deve essere ricercato, anche per produrre lo chignon altissimo che abbiamo visto sfoggiare alla cantante spagnola. Il prodotto chiave che donerà ai capelli queste caratteristiche, come svelato da Cosmopolitan, è lo spray testurizzante. Si tratta di un vero alleato per le acconciature, in grado di donare anche la giusta composita e l’effetto long lasting.

