I funerali della Regina Elisabetta, fissati per lunedì 19 settembre 2022, saranno trasmessi in diretta su Canale 5. Stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, il Biscione avrebbe affidato la conduzione a Silvia Toffanin.

Funerali Regina Elisabetta: conduce Silvia Toffanin

Stando a quanto sostiene TvBlog, Mediaset avrebbe pensato di affidare la conduzione dei funerali della Regina Elisabetta a Silvia Toffanin. La presentatrice di Verissimo, se l’indiscrezione dovesse corrispondere a verità, prenderebbe il posto della giornalista Cesara Buonamici, che ha già condotto lo speciale del TG5 sulla morte della sovrana d’Inghilterra.

Funerali Regina Elisabetta: quando vanno in onda?

I funerali di Stato della Regina Elisabetta si svolgeranno lunedì 19 settembre alle ore 11:00, ore 12:00 italiane.

Saranno trasmessi in diretta dalla BBC, mentre in Italia andranno in onda sia su Rai1 che su Canale 5. La salma della sovrana d’Inghilterra, dopo il corteo fino a Wellington Arch, proseguirà verso la Cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor. Qui si terrà l’ultimo commiato prima della sepoltura.

Rai e Canale 5 si contendono gli ascolti per i funerali della Regina Elisabetta

Mentre Canale 5 dovrebbe aver affidato la conduzione dei funerali della Regina Elisabetta a Silvia Toffanin, Rai1 avrebbe fatto una scelta in linea con il suo stile.

Sembra, infatti, che Viale Mazzini abbia pensato di lasciare il compito a Monica Maggioni, direttrice del Tg1, che ha già presentato lo speciale sulla morte della Queen.