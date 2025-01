Un romanzo che racconta la vita

Camilla Mancini, figlia dell’ex ct della Nazionale Roberto Mancini, ha recentemente pubblicato il suo primo romanzo intitolato “Sei una farfalla”, edito da Mondadori. Questo libro non è solo un’opera letteraria, ma un vero e proprio viaggio attraverso le esperienze personali di Camilla, che ha affrontato e superato numerose difficoltà nella sua vita. La giovane scrittrice racconta il suo dolore e la sua lotta contro la paresi congenita che ha colpito il lato destro del suo volto, un tema che ha influenzato profondamente la sua scrittura.

Il potere della psicoterapia

Camilla ha condiviso con il pubblico come la psicoterapia l’abbia aiutata a cambiare la sua percezione di sé. Da piccola, infatti, aveva difficoltà ad accettarsi e spesso si sentiva diversa dagli altri. “Grazie alla psicoterapia ho imparato a guardarmi allo specchio”, afferma con orgoglio. Questo percorso di accettazione è stato fondamentale per la sua crescita personale e per la sua capacità di affrontare le sfide quotidiane. La scrittrice ha anche rivelato che, da adolescente, si scattava foto coprendo il lato destro del viso, un gesto che rifletteva la sua insicurezza e il desiderio di nascondere ciò che considerava un difetto.

Affrontare il bullismo e le cicatrici del passato

La vita di Camilla non è stata priva di ostacoli. Ha subito bullismo da parte dei suoi compagni di scuola, che la deridevano per la sua bocca storta. “Fino a quel momento non sapevo di essere diversa”, confessa. Queste esperienze l’hanno segnata profondamente, ma le hanno anche dato la forza di combattere e di esprimere le sue emozioni attraverso la scrittura. Oggi, Camilla riconosce che non esiste un cognome che possa proteggere dalle sofferenze della vita. La sua storia è un esempio di resilienza e di come sia possibile trasformare il dolore in arte.

La bellezza interiore come valore fondamentale

Per Camilla, la bellezza non è solo un aspetto esteriore, ma l’essenza di una persona. “La bellezza è l’insieme delle vibrazioni che trasmetti”, spiega. Questo approccio le ha permesso di sviluppare un amore per se stessa che prima le era estraneo. Quando le viene chiesto se si veda bella, risponde con un sorriso: “Sì, e mi fa ridere dirlo”. Questa affermazione rappresenta un traguardo importante nel suo percorso di accettazione e autovalorizzazione.