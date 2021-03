In Cina, a causa del forte controllo che vige sugli abitanti della Nazione da parte del governo, molte sono le applicazioni e i social network “proibiti”, per i quali vengono creati delle apposite copie Made in China. Il nuovo social “Clubhouse” tramite il quale si può comunicare unicamente a voce è stato recentemente proibito dal governo, ma sembra che il suo sostituto sia pronto per essere lanciato sul mercato.

Bytedance crea Clubhouse in Cina

Tutti i maggiori Social Network sono stati proibiti nel territorio cinese negli ultimi anni. Per rimediare a questo problema, dovuto al forte controllo di Stato, sono stati inventati dei sostituti creati proprio in Cina e validi generalmente solo entro i confini della nazione. Whatsapp è stato sostituito con WeChat, Google da Baidu, Facebook da Renren e via dicendo.

Il nuovo social Clubhouse, lanciato sul mercato tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021, è stato vietato in Cina a seguito della scoperta di alcune room in cui gli abitanti cinesi parlavano di dinamiche interne allo Stato che il governo non desidera far conoscere al resto del mondo.

La nuova app, tuttavia, era molto apprezzata per le sue funzionalità e proprio per questo motivo qualcuno è già all’opera per offrire al pubblico la variante cinese di essa.

Zhang Yiming, il creatore e fondatore di TikTok e 10° uomo più ricco della Cina, sembra essere già all’opera per lanciare il prima possibile sul mercato il Clubhouse valido sul territorio cinese. La nuova applicazione in un primo momento sarà disponibile unicamente per i supporti IOS e non sarà valida in tutti i paesi.

Ovviamente il miliardario sta lavorando anche sulla versione Android in quanto la più grossa fetta di mercato tecnologico è occupato da dispositivi che supportano questo tipo di software.