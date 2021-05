Borse estive colorate: gli ultimi trend

Le donne amano le borse: ne hanno tantissime e di ogni modello a seconda delle occasioni ed eventi a cui devono presenziare. In estate si ha voglia di colore e freschezza, per cui anche le borse rispecchiano questa tendenza. Vediamo alcune delle migliori borse estive da sfoggiare in questa stagione.

Borse estive colorate

Sono una delle grandi passioni delle donne che non riescono a farne a meno in nessuna occasione e momento. Grazie a questo accessorio, è possibile sempre cambiare colore, stili e forme in modo da adattarlo a qualsiasi momento e situazione stando al passo con i tempi. Le borse estive sono soprattutto una questione di stile che impreziosisce e arricchisce il proprio outfit.

L’estate fa rima con allegria, freschezza e colore, di conseguenza anche le borse estive risentono di queste caratteristiche e si trovano in tantissime sfumature e colori in modo da sfoggiarle in mille modi.

La borsa si adatta alle varie occasioni e le donne tendono ad abbinarla, non solo agli abiti, ma anche alle cinture o ad altri accessori.

Inoltre, sono accessori di moda che tendono a distinguersi, non solo per le dimensioni: grandi, piccole o maxi, ma anche per il colore, le varie fantasie o anche le forme. La cosa importante è sceglierle con molta cura e attenzione, oltre a nascondere tantissimi segreti per coloro che sono in grado di leggere fra le righe.

Sono tantissimi i colori delle borse estive che è possibile indossare in questo periodo: dalle nuances dell’argento sino alle sfumature pastello.

Tra i colori maggiormente utilizzati in questo periodo, vi sono il verde, il blu, il bianco e il rosa. Ci sono anche colori come l’arancione e il giallo, perfetti per l’estate che regalano allegria e buonumore.

Borse estive colorate: trend

Per quanto riguarda i colori di questo accessorio che piace sempre molto alle donne da sfoggiare in ogni occasione: che sia mare, montagna, spiaggia o anche città d’arte. Per quanto riguarda le ultime tendenze, si consiglia di fare riferimento alle riviste di moda o controllare i marchi più importanti in modo da farsi una idea di quale comprare e sfoggiare.

Per le tonalità, le tendenze rispecchiano molto la stagione, quindi si trovano modelli dal cipria, al gesso passando per il pastello. Si va dai colori eterei e delicati ad altri più aggressivi, ma ovviamente tutto dipende dal modello che si sceglie e si desidera maggiormente. Ci sono modelli minimalisti che si arricchiscono di diversi dettagli, come le arricciature, le pieghe e anche i nodi.

I modelli di borse estive e a tracolla sono un must have e spesso vi sono varianti in versioni mini o altri tipo porta cuffie, quindi molto piccole e compatte. Si trovano tipologie in pelle con le frange e i gommini per un look più particolare ed eccentrico. Ci sono anche nelle sfumature dell’azzurro: dal pastello a quello maggiormente deciso in linea con la stagione.

Si distinguono modelli di borse estive dalla linea e forma squadrata nel color malva, propostto da moltissime influencer e fashion addicted. I brand emergenti propongono borse di colore rosso fiammante in pelle pitonata e particolari dorati in modo da arricchire e impreziosire qualsiasi stile e look. Le hit bag o i modelli in paglia con sfumature colorate oppure le classiche borse a secchiello sono perfetti per la spiaggia.

Borse estive colorate Amazon

Per chi sta ancora cercando una borsa che sia adatta per la stagione estiva che incombe, Amazon ne propone tantissimi modelli nelle promozioni e sconti da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono trovare diverse informazioni in merito. La classifica qui presente mostre le tre migliori borse estive colorate accompagnate da una breve descrizione e scelte tra quelle maggiormente apprezzate e desiderate dalle consumatrici del noto e-commerce.

1)Borsa di tela donna Unives

Un modello di borsa in tela a tracolla, quindi perfetta per la stagione estiva. Un modello multicolore con righe orizzontali nei colori del blu, rosa, bordeaux, marroncino e grigio. Una borsa in Canvas con chiusura a cerniera estesa. Abbastanza capiente e perfetta per l’estate. Una borsa adata per qualsiasi occasione. Ha una tasca esterna, una tasca con cerniera e due piccole tasche per il telefono e le carte. Ottimo il rapporto qualità prezzo.

2)Joseko borsa da spiaggia in paglia

Una borsa estiva con la nappa in spalla, adatta per ogni occasione, sia di giorno che di sera. Realizzata in paglia, un must have per la stagione. Il materiale esterno è in pelle con la chiusura a cerniera. Molto colorata, realizzata in materiali super leggeri e molto comoda. Disponibile in vari colori, anche a tinta unita e non solo nella versione multicolore.

3)Chicca borse borsa a spalla

Un prodotto italiano, una borsa a tracolla in pelle morbida con esterno in pelle e rivestimento in tessuto. Ha una chiusura a bottone. Dotata di due tasche, di cui una con zip. Abbastanza capiente per riporre tutto il necessario. Disponibile nei colori giallo, blu, rosso, cuoio, pelle e grigio.

