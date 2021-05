Gonne estive: i trend dell’anno

Che siano lunghe fino ai piedi oppure corte, le gonne sono un capo molto amato e apprezzato. In estate si ha voglia d’indossare qualcosa di leggero e fresco e le gonne estive sono perfette per questo periodo. Vediamo come sceglierle, i modelli più belli e anche le offerte del periodo.

Gonne estive

Il periodo estivo si contraddistingue per essere molto spensierato e fresco sia nello stile, ma anche nel look. Tra i tanti capi che si trovano in circolazione, le gonne estive sono sicuramente il capo che meglio incarna questo periodo. Basta guardarsi un po’ intorno e dare una occhiata alle vetrine dei negozi per rendersi conto che la gonna è sicuramente il must have della stagione.

Plissettate, in jeans, floreali, corte, lunghe fino ai piedi, con o senza spacchi, sono davvero tantissime le gonne estive tra cui scegliere per sfoggiare il proprio look e modificarlo ogni giorno.

Le gonne estive sono leggere, alla moda, belle da vedere e facili da indossare. Per la stagione estiva, sono sicuramente il capo da avere nell’armadio e indossare in ogni occasione.

La gonna nera, che sia corta oppure lunga, è un capo d’abbigliamento a cui nessuna donna sa rinunciare. Una gonna di questo tipo si può indossare sia per un look da ufficio, ma anche la sera in occasione di una serata o evento elegante ed è un capo molto seducente e femminile al tempo stesso.

In estate, è possibile mettere da parte il colore nero e puntare su altre tonalità che rispecchino questo periodo: dall’arancione al blu sino al giallo oppure il bianco. Sono davvero tante le gonne estive da indossare per arricchire il look di ogni giorno.

Gonne estive: modelli

Scegliere quali gonne estive avere nell’armadio e indossare non è facile, considerando i tantissimi modelli che si trovano in commercio per cui vi è l’imbarazzo della scelta. Sono proposte in tantissimi modelli, fantasie e colori diversi in modo da indossarle per ogni occasione.

Gli stilisti propongono le gonne estive in materiali leggeri caratterizzate da stampe floreali, cromatiche e scintillanti. Dai toni tenui e anche un po’ tristi della stagione invernale, si passa a gonne estive nei colori briosi e tonalità pastello. Le gonne in pelle molto corte sono un modello must have e adatte per un look grintoso e accattivante al tempo stesso.

Si trovano anche modelli di gonne estive a trapezio con inserti in pelle lucida oppure il classico modello in denim che si declina in varie tipologie: mini, midi impreziosite da strass e bottoni e dalle forme asimmetriche. I vari marchi di moda propongono gonne maxi che arrivano fino ai piedi nei materiali leggeri e traspiranti quali l’organza e lo chiffon con decorazioni a fiori, pizzi e molto scintillanti.

Un modello molto in voga per la stagione estiva è il modello lungo e largo che risulta particolarmente comodo e fresco, oltre che confortevole. Un modello di gonne estive di questo tipo si addice perfettamente ai luoghi di vacanza, magari alle passeggiate lungo la spiaggia la sera. Le gonne dal taglio asimmetrico con stampe etniche o geometriche sono molto eleganti.

Gonne estive Amazon

Per chi vuole approfittare di offerte e sconti riguardo i vari modelli di gonne estive, sul sito di Amazon si trovano diverse tipologie che accontentano i gusti di ognuno da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono trovare alcune informazioni al riguardo. Ecco una classifica accompagnata da una breve descrizione dei tre migliori modelli di gonne estive che sono tra quelle maggiormente apprezzate dagli utenti del noto e-commerce.

1)Feoya Gonna midi estiva

Un modello di gonna realizzata in un materiale leggero e fresco, quale lo chiffon. Si addice perfettamente alla spiaggia e alle feste in questo luogo. Una gonna molo confortevole e comoda da indossare con stampa floreale. Si può abbinare con una maglietta bianca. Ha una chiusura a scatto. Presenta un orlo con volant. Disponibile in vari colori: verde, bianco, rosa, blu e rosso.

2)Meraki gonna donna

Un modello di gonna lunga quasi fino ai piedi con spacco laterale che facilita il movimento. realizzata per il 95% in modale e il 5% in elastan. Un capo che evidenzia le curve da abbinare a una maglia aderente e molto trendy. Disponibile in diversi colori. Il tessuto è molto morbido. Adatta con sandali con tacco e sneakers.

3)Zarmexx gonna

Un modello con la cintura in cotone con la lunghezza che arriva sino al ginocchio. Una gonna che è realizzata in cotone ed elastan. Disponibile fino alla taglia 46. Ha un taglio asimmetrico con dei piccoli volant e pieghe nella zona dell’orlo. Disponibile nei colori antracite, beige, bianco, blu, cappuccino, marrone e salmone. Ha un ricamo sia davanti che dietro. Ottime le rifiniture. Un prodotto Amazon’s Choice.

