Un elemento o accessorio come le borse è molto amato in quanto sono in grado di contenere tutto il necessario e molto di più. Tra i vari modelli e tipologie di tendenza per la stagione autunnale, spiccano le borse a tracolla disponibili in vari colori e forme, oltre a essere molto pratiche. Vediamo su quali puntare e dove ordinare.

Borse a tracolla

Sono un accessorio fondamentale e per la stagione autunnale diventano un elemento da non trascurare. Le borse a tracolla sono un accessorio imprescindibile e in autunno si vestono di nuove forme e design come dimostrano le tendenze e le influencer che le propongono o le sponsorizzano sui loro canali social.

Sono inoltre considerate delle alleate preziose riguardo al proprio outfit e look, anche perché danno quel tocco in più e permettono di avere le mani libere a differenza delle it bag o di altre borse di moda e di tendenza. Ogni donna può trovare il modello maggiormente adatto per le proprie esigenze e bisogni, oltre che per abbinarle in ogni modo.

Le borse a tracolla si distinguono da altri modelli in voga dal momento che sono in grado di essere abbastanza capienti e voluminose. Sono considerate preziose alleate poiché riescono a catturare gli sguardi, ma senza eccedere o particolari stravaganze. Sono compatte e pratiche. Si possono poi trovare in vari tessuti: che siano in similpelle o tessuto tecnico.

Borse a tracolla: tendenze

Per quanto riguarda le tendenze maggiormente in voga di borse a tracolla, sono davvero tanti i modelli che si possono abbinare e indossare durante la stagione autunnale. I modelli sono davvero tanti in modo che ogni donna possa scegliere quella dello stile che confà di più alla propria personalità e al look.

Si va infatti dalla classica chain bag, un modello intramontabile passando per l’iconica messenger arrivando poi per i modelli in tessuto tecnico oppure ecosostenibili in rispetto per l’ambiente. Per quanto riguarda i colori, le tendenze non hanno l’abitudine di esagerare in quanto si trovano in tonalità come il beige, il marrone, ma anche il nero tipici della stagione autunnale.

Il modello nero con le fibbie dorate è considerato un evergreen tra i tanti modelli di borse a tracolla dal momento cheè possibile indossarle in ogni modo e occasione. Cambiano anche le forme poiché si trovano sia in formato rettangolare che quadrato. Un modello che gli stessi stilisti hanno rivisitato in varie versioni, alcune anche accattivanti.

Ai classici modelli si aggiungono anche borchie e teschi per un outfit maggiormente grintoso e dark. Non mancano poi i modelli con impunture a contrasto presenti sia nelle tonalità neutre, ma anche più audaci e vivaci. Sono diverse anche le forme, poiché si trovano modelli a secchiello. Di grande tendenza sono le borse dalle linee stondate nei colori del rosa shocking o blu elettrico oppure verde.

Borse a tracolla: proposte Amazon

Un accessorio che si trova con varie offerte e modelli sul noto sito di Amazon approfittando di sconti imperdibili. Cliccando la foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica qui sotto mostra i tre modelli di borse a tracolla maggiormente in voga scelti tra i più funzionali e compatti dalle consumatrici con la descrizione di ogni dettaglio.

1)Roulens borse a tracolla da donna

Si tratta di un modello di borsa non molto capiente, anzi, piuttosto piccola dalle dimensioni compatte. Dotata di tre scomparti. Realizzata in pelle con la tracolla che è possibile regolare e dotata di zip per tenere al sicuro le proprie cose e oggetti. Adatta per l’uso quotidiano. Molto elegante e funzionale. Disponibile in una vasta gamma di colori.

2)Mandarina Duck MD 20

Il noto marchio specializzato in creazioni e accessori del genere propone questa borsa a tracolla con il logo di Mandarina Duck da un lato. In poliestere con la fodera dello stesso tessuto. Molo comoda e spaziosa. Disponibile nei colori grigio, rosso, nero, ecc.

3)Akfomst borse a tracolla donna PU

Si distingue dagli altri modelli per essere una borsa messanger, quindi maggiormente indicata per la sera. Una borsa pochette che ricorda un po’ il modello a borsello in sintetico con fodera in pelle con chiusura zip. Dotata di chiusura a libro e con varie tasche per tenere qualsiasi cosa e oggetto. Diversi i colori: neutri e vivaci.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati nell’articolo, Donnemagazine.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.