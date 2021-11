Un vero must have da avere sempre a disposizione nel guardaroba, un passe partout per ogni outfit: tra gli accessori che faranno sempre tendenza, ci sono sicuramente le borse nere a tracolla. Ecco quali sono i modelli più belli ed iconici proposti da brand famosi in tutto il mondo per aver lasciato un impornta importante nella storia della moda.

Borse nere a tracolla, la tendenza che non passa mai di moda

Le borse nere a tracolla vanno davvero bene con tutto, qualsiasi sia l’occasione o il momento della gironata, che sia mattino per un giro in centro, un aperitivo o un’occasione serale. Se poi sono anche belle e di buona fattura, diventano proprio un accessorio irrinunciabile. Per questo si consiglia, se si può, di spendere un po’ di più quando si deve prendere una borsa nuova.

Una sorta di investimento che durerà a lungo e non passerà mai di moda.

Per aiutarti a scegliere abbiamo fatto una piccola lista di borse nere a tracolla proposte dai brand più conosciuti.

Lady Dior

Originariamente chiamata Chouchou, l’iconica borsa in pelle con motivo Cannage venne disegnata nel 1994 da Christian Dior. Un anno dopo, nel 1995, la Principessa del Galles Lady Diana la ricevette in regalo dalla premère dame Bernadette Chirac e la scelse come borsa preferita, facendone così una “It bag”.

La versione mini con manici per portarla a mano e la tracolla è perfetta tanto su outfit casual quanto su outfit più chic.

Chanel 11.12

Quando una reinterpretazione di una borsa iconica diventa iconica anch’essa. È decisamente il caso della Chanel 11.12, creata dal compianto stilista, fotografo e direttore creativo Karl Lagerfeld, quando nel 1983 approdò alla maison di moda francese.

Questa borsa è un omaggio alla 2.55, il modello creato proprio da Coco Chanel e conserva i dettagli inconfondibili del motivo matelassé, la catenina intrecciata in pelle con finiture, da portare a spalla oppure a tracolla e la chiusura con la doppia C, ovvero il celebre marchio di Chanel.

Prada Re-Edition 2005

Prada si ispira all’iconica mini hobo per la sua Prada Re-Edition 2005, da portare a spalla o a tracolla. Si tratta di un modello davvero molto versatile e moderno, con una pouch staccabile agganciata alla tracolla ideale per avere sempre a portata di mano le airpods o il gel igienizzante.

La borsa è disponibile in Re-Nylon oppure, per chi la desidera più elegante, in pelle di Saffiano.

Mini borsa GG Marmont di Gucci

Il caratteristico design della linea GG Marmont unisce la fibbia a doppia G degli anni ’70 a nuove forme, linee e dettagli. È questo il segreto della mini borsa GG Marmont per essere sempre di tendenza, mentre la moda si evolve.

Design strutturato in pelle matelassé con motivo chevron (ovvero a zig-zag) catena a tracolla caratterizzata da un dettaglio in pelle e chiusura superiore con cerniera, come decorazione ha la classica Doppia G.