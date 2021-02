La moda definisce i trend ma ascolta il suo pubblico e questa volta sembra aver parlato chiaro: le borse a secchiello sono di tendenza, di nuovo. Nonostante le infinite possibilità creative a nostra disposizione, farsi coccolare da un accessorio sicuro è ancora la scelta migliore.

Borse a secchiello di tendenza: le origini del modello

Tutto torna e il mondo del fashion lo sa bene. Ogni volta ci si reinventa per riproporre gli stessi abiti, borse o scarpe ma con un accenno di novità che faccia percepire il coraggio di cambiare ma senza tradirsi. La prima bucket bag, ovvero borsa a secchiello, è nata numerosi anni fa nella maison Vuitton.

Sono gli anni Trenta e il noto marchio di alta moda dà vita a “Noè”, la celebre borsa da picnic più chic del momento. Adatta per il trasporto di bottiglie di champagne da condividere in compagnia tra i membri illustri dell’alta società. Successivamente si è compresa la concreta necessità di avere una borsa comoda e versatile, che potesse accompagnare di giorno quanto di sera e così il fenomeno è esploso.

Dalla praticità dei picnic alle nuove linee e forme

Sono quasi cento anni che il modello è nato e ci dimostra di essere ancora attuale. Molti brand hanno tratto ispirazione dall’idea Vuitton e hanno trovato il modo di personalizzarla con il proprio tocco. Attualmente il modello è realizzato in versione mini ma anche maxi, può essere di tessuti, trame e stampe diverse tra loro.

La sua versatilità trova dimostrazione anche nella scelta di adoperare la tracolla o meno, Coco Chanel raccontava “Stanca di portare le mie borse a mano e di perderle, ci aggiunsi una striscia e le misi a tracolla” dimostrando quanto una modifica leggera possa semplificare la vita.

I modelli più in voga per la primavera 2021

I colori della stagione in arrivo sono molto diversi tra loro, ma permettono di giocare creando look incredibili. La borsa si sa, è uno degli accessori che permette di rendere meno minimal e semplice un look quindi la libertà di scelta nella palette è molto ampia. Si può optare per bianco ottico, come nel caso del secchiello di Furla, oppure per un rosso cardinale, come nella proposta di Moschino.

Per chi non ama lanciarsi in colori importanti, il nero può essere una scelta sicura se arricchito con una stampa, come nel caso del secchiello di Coach. Evidente però che i colori pastello avranno la meglio quindi può essere interessante dare una possibilità a borse come la nuova Noè rosa ballerina di Louis Vuitton o il modello carta da zucchero di House of Florence.