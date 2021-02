Un ritorno in grande stile, tendenze mai dimenticate che a gran voce sono ritornate in auge: la primavera 2021 si arricchisce con la moda d’ispirazione anni 80. Tanti capi e fantasie tra cui scegliere che si presteranno a ogni gusto ed esigenza.

Moda anni 80 primavera 2021

Che la moda faccia grandi giri e torni sempre alle epoche passate è ormai assodato. E anche la stagione primaverile 2021 non sarà da meno: saranno infatti di super tendenza i capi ispirati agli anni Ottanta.

A farla da padrone ci penseranno sicuramente i colori accesi, primo su tutti il verde, declinato in moltissime sfumature. Via libera poi a uno stile elegante mixato con elementi sportivi per rendere l’intero look più casual.

Ecco che i tailleur si sposano perfettamente con le sneakers, i blazer sono resi meno seri dalle t-shirt bianche e dai jeans.

Il segreto, come sempre, è mixare anche più stili per trovare la propria chiave di lettura. E con la moda anni 80 questo si può fare in grande stile. Le proposte dei brand sono talmente versatili che chiunque potrà trovare la propria dimensione.

Ecco alcuni capi che non potranno mancare nel guardaroba primaverile 2021 d’ispirazione anni 80: tailleur, denim, blazer e colori accesi.

Tailleur

Un classico intramontabile, ispirato agli anni 80, che ritorna in chiave colorata e leggera. Il tailleur sarà uno dei pezzi forti del guardaroba primaverile. Che sia in verde, in rosa, in bianco, lo si potrà indossare anche nelle situazioni quotidiane e non per forza eleganti. Come sdrammatizzarlo al meglio? Con un bel paio di sneakers bianche. Per chi invece non vuole rinunciare all’eleganza ma neppure alla comodità, l’opzione migliore è quella di indossarlo con delle scarpe basse.

Denim

Il denim sarà un altro grande punto fermo della primavera 2021 che rimanda indietro agli anni 80. Non solo sui jeans, ma anche sulle camicie, sulle calzature e in particolar modo declinato come salopette. Sta bene con tutto, dalla classica camicia bianca a una maglia più basic. Per un tocco glam basterà indossare ai piedi un bel paio di décolleté e come accessorio una borsa particolare.

Blazer over

Il blazer è un capo indispensabile da avere nell’armadio. In un revival anni 80, le case di moda l’hanno proposto per la mezza stagione in versione over. Perfetto quindi sopra un top, una maglia a mezze maniche o anche a una camicia. Si abbina perfettamente sia ai jeans che a pantaloni a palazzo più eleganti. Per un outfit super chic basterà indossarlo con una gonna aderente e degli stivali. E che ne dite del blazer in versione ancora più casual abbinato a un bel vestito e a dei sandali?

Colori accesi

Una delle caratteristiche chiave della moda anni 80 erano i colori accesi, fluo. Dai fucsia, ai blu elettrici, passando per i verdi e i gialli, senza dimenticare i rossi e gli arancioni. Quale miglior stagione se non la primavera per sfoggiarli nuovamente? Per un effetto più soft abbinati a tonalità neutre come i bianche e i neri, mentre per chi vuole un look extra strong si possono mixare i colori fra loro.