In base alla propria body shape ci sono degli esercizi mirati da fare a casa per diminuire il grasso accumulato nei punti critici del corpo.

Body shape: gli esercizi da fare a casa

Il fisico di ognuno è diverso e, se si vuole allenarlo oppure dimagrire, bisogna tenerne conto.

Ci sono molteplici body shape: a clessidra, a mela, a pera o a triangolo.

Esse sono dovute a fattori genetici perlopiù ma anche agli ormoni, allo stile di vita e allo stress.

Ognuno di essi ha dei punti critici sui quali il grasso si accumula. Per eliminare questo grasso localizzato, oltre a seguire una giusta alimentazione, è molto utile svolgere degli esercizi mirati.

Fisico a clessidra

Il fisico a clessidra è caratterizzato da un punto vita stretto e una silhouette equilibrata, con seno, glutei e gambe prosperosi. In questo tipo di body shape il grasso si accumula in modo uniforme, perciò l’ideale è svolgere un workout completo per tonificarsi.

Attenzione alla cellulite sui glutei: questo tipo di fisico ne è particolarmente soggetto.

Gli esercizi da fare a casa più adatti a questa body shape sono il donkey kick, che serve a rassodare i glutei, e il plank dinamico che lavora su addominali e obliqui.

Fisico a triangolo o pera

La body shape a triangolo o pera accumula il grasso nella parte inferiore del corpo: glutei e cosce sono i punti critici mentre il seno e le braccia sono più sottili. Bisogna quindi riequilibrare le proporzioni, allenando la parte superiore del corpo svolgendo esercizi come i piegamenti sulle braccia. Squat e affondi serviranno invece a tonificare le gambe.

Fisico a mela o a triangolo inverso

Il fisico a mela è detto anche androide e si caratterizza per l’accumulo del grasso nella parte superiore del corpo, soprattutto sull’addome. Le gambe invece sono sottili.

È consigliato svolgere a casa affondi e squat per riequilibrare la parte inferiore del corpo, mentre gli addominali sono utili a snellire l’accumulo di grassi.

Fisico a rettangolo

Un tipo di body shape molto equilibrata è il rettangolo. Questo fisico tende ad avere delle proporzioni uniformi sulla parte alta e su quella bassa del corpo, con forme poco accentuate. Anche il punto vita è poco pronunciato.

L’obiettivo per il workout è quindi rendere le forme del corpo più visibili: per i glutei si può puntare sul jump squat mentre per tonificare i pettorali e aumentare il seno esistono alcuni esercizi specifici che prevedono anche l’uso dei manubri.