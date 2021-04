Aumentare il volume del seno è possibile anche senza ricorrere alla chirurgia estetica: quali muscoli allenare e quali esercizi svolgere, anche a casa.

Esercizi per aumentare il seno

Il seno è composto perlopiù di ghiandole e grasso, per questo motivo è impossibile che si possa aumentare in maniera considerevole senza ricorrere alla chirurgia estetica.

Per chi non demorde, ci sono però altri metodi che si possono utilizzare per raggiungere lo scopo. Ovviamente saranno meno costosi ma prevedono una maggiore dose di costanza e forza. Inoltre non si potrà raggiungere un aumento considerevole, benché sia auspicabile raggiungere una taglia in più di reggiseno.

Si tratta insomma di svolgere determinati esercizi di ginnastica per tonificare e aumentare i muscoli pettorali. Essi si trovano sostanzialmente sotto il seno: allenarli in modo costante significa quindi aumentare, seppur in minima parte, il volume del seno e soprattutto mantenerlo alto e tonico.

Gli esercizi si possono svolgere sia in palestra sia a casa.

Se si sceglie quest’ultima opzione si dovranno usare dei sostituti dei soliti attrezzi professionali.

LEGGI ANCHE: Seno cadente: 5 abitudini da evitare e rimedi

Chest press distesa con manubri

Per ricreare a casa dei perfetti manubri, nel caso non fossero disponibili, si possono usare delle bottiglie d’acqua piene. In palestra l’esercizio si svolge sulla panca piana, a casa si potrà optare per un tappetino da fitness.

Stendersi con la schiena a terra e i manubri/bottiglie in mano.

Posizionare i gomiti a terra sulla linea delle spalle con gli avambracci alzati. In seguito bisogna alzare le braccia fino a porre i pesi paralleli al corpo. Ripetere l’esercizio e poi fare una pausa prima di ricominciare.

Push ups

Anche i push ups sono un ottimo modo per aumentare il seno. Non serve nessun attrezzo, al massimo un tappetino da fitness. Bisogna stendersi a terra con la pancia in giù e poggiare solo la punta dei piedi e le mani sul pavimento, alzando così il corpo. Eseguire degli abbassamenti con il corpo piegando le braccia.

Palmo contro palmo

Per le più pigre o per coloro che non hanno tempo, questo esercizio è un must. Si può svolgere senza nessun attrezzo e anche mentre ci si trova davanti ad una scrivania mentre si lavora. Si tratta semplicemente di posizionarsi con la schiena dritta, i gomiti a 90° e premere un palmo contro l’altro. Ciò permetterà di potenziare i pettorali.

LEGGI ANCHE: Palestra a casa: i migliori strumenti da acquistare